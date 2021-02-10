Время Белого Быка: возделывайте ваши угодья Прогноз на 2021 год для знаков восточного гороскопа от астролога Александра Ремпеля

Итак, Белый Металлический Бык «захватит власть» 12 февраля. Если быть совсем уж точным, 2021-й по восточному календарю – это Год Белой Металлической Коровы. Что он несет всем и каждому?

Работу для всех до изнеможения. Вам повезло, если у вас есть земля, сад, ферма. Возделывайте ваши угодья. Улучшайте то, что есть, если нет возможности приобретения нового. Благоприятный год для сельского хозяйства. Не будет ни града, ни засухи, ни сырости, ни нашествия саранчи. Удача на стороне крестьянского труда и всех профессий, связанных с земледелием и производством сельхозпродукции.

Год вообще хорош для трудовых подвигов. Планируйте карьерные достижения, не скупитесь на время, посвященное работе. Сейчас можно вспахать очень благодатную почву.

Но помните, что Бык еще и довольно домашний, семейный знак. Не забывайте баловать близких своим вниманием. Отдача поможет вам справиться с накопившейся усталостью и стрессами, которых в этом году тоже не избежать.

В целом же Бык как знак восточного гороскопа сам по себе непрост, отличается упорством, твердостью духа и целеустремленностью. Крайне не любит, когда его дразнят. А тут еще и стихия металла – контроля, управления, жесткости – добавляет перца.

В 2021 году нелегко будет тем, кто отличается повышенной эмоциональностью. Берите на вооружение девиз Карлсона: спокойствие, только спокойствие!

И помните, что ввязываться в авантюры сейчас противопоказано. Ко всем изменениям в жизни подходите очень взвешенно.

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 годы)

Крыса может спать спокойно, если экономила весь предыдущий год. Все, что удалось приобрести в недавнем прошлом, чем завладеть и что узаконить, – все будет служить вам добрую службу в наступающем году и все последующие годы. Удача на стороне тех, кто способен организовать других, наладить процесс, запустить программу действий. И можно пожинать плоды чужих усилий. Ваша работа будет умело переброшена на плечи других. Но будете счастливы только в том случае, когда ваши надежды оправдываются. Финансовое благополучие будет связано с усилиями ближайшего родственника, партнера. Ваш удел – провожать и встречать, но не перемещаться. Будете доводить до совершенства дела, которые греют вам душу. Любовь будоражит воображение. Вы будете сожалеть о преимуществах утраченных чувств.

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 годы)

Бык вновь способен видеть перспективу. Несмотря на трудности, наступающий год будет великолепен для вас. Ваша работа будет вознаграждена. Прежние заслуги непременно будут отмечены. Многие получат то значительное, на что вправе рассчитывать. Для одних это будет приобретение недвижимости. Другие сумеют обзавестись неким социальным или политическим статусом. А некоторые создадут замечательный союз на долгие годы. Вы будете обличены определенной властью, чем бы ни занимались. Ваша фигура всегда будет значимой, где бы вы ни появились. В кругу близких возможны перемены, о которых вы грезили с давних пор. Тот случай, когда ожидания оправдываются, пусть даже и пришлось ждать долго. Финансовый аспект будет вполне благоприятным, если ваши требования не завышены и не ориентированы на чужие успехи. Любовь будет витать над вами, как чайка над волной, заставляя волноваться и выплескивать свои чувства.

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 годы)

Тигр может испытывать трудности как нравственного, так и профессионального толка. Везде будут препятствия. Инициативность в делах становится началом краха. Ваши прекрасные идеи не должны иметь статус собственности. Повезет тем, кто щедр душой и готов передать лидерство компаньону, союзнику. Успех в союзе с другими людьми обеспечит вам надежное материальное существование. В наступающем году лучше оставаться под началом других, нежели брать на себя роль руководителя. Не стоит начинать новое дело, особенно в одиночку. Рискованные мероприятия финансового характера обречены на провал. Год будет благоприятствовать обучению, приобретению новых навыков, погружению в изучение исторических документов прикладного свойства. В личной жизни счастье будет у тех, кто находится в длительных отношениях. Новые романы будут разрывать ваше сердце, приводя лишь к разочарованиям.

КРОЛИК (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 годы)

Кролик сумеет удержаться на волнах меняющихся обстоятельств, постоянно возникающих на вашем пути. Жизнь будет бурлить вокруг вас, вовлекая в свои удивительные превращения. Движением будут наполнены все аспекты судьбы. Перемены будут присутствовать во всех ее областях. Успехи и вознаграждения ждут тех, кто легок на подъем и умеет быстро оценивать ситуацию. Дипломатия в деловых отношениях сыграет решающую роль. Впрочем, этот прием будет показан и во всех других отношениях. Не исключены поездки, частые перемещения по вашей инициативе. И хотя особенного профессионального роста не будет, вы сумеете, что называется, вытащить свой счастливый билет и занять лучшее местечко на работе. Наступающий год будет богат на знакомства, интересное общение с влиятельными людьми. Творчески настроенным Кроликам обеспечен крепкий взаимовыгодный союз на поприще совместных идей.

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 годы)

Дракон почувствует избыток ответственности, которая наваливается на вас безжалостным грузом. Придется контролировать дела родственников, оказывать поддержку и внимание, выполнять их просьбы. Будет много суеты и мелких дел, которые становятся вашим постоянным способом существования. При этом у вас будет больше свободы в принятии решений. Если вы руководитель, ваши полномочия становятся практически безграничными. Но это не всегда способно радовать. Вы можете чувствовать себя плохо именно от этого. Вновь задумаетесь о переезде, о смене места проживания. Главное в этом вопросе – поддержка и согласие вашего ближайшего окружения. У вас хороший внутренний потенциал. У вас будет устойчивое материальное положение, хотя вы не склонны рисковать, даже если выгода очевидна. Постараетесь сохранить то, что является основой вашей сегодняшней жизни. Вы далеки от идеи вступления в брак. Но легко войдете в новые отношения, надеясь получить заряд страсти и обновление чувств.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 годы)

Змея даже не двинется с места, когда другие ринутся искать выгоду в очевидном. Вас не привлекают мелкие дела, сомнительные идеи, рассчитанные на интересы большинства. Вы все время будете немножечко «над». Паря в своих мыслях далеко над суетностью бытия, вы можете казаться медлительными и ленивыми, лишенными азарта и вдохновения. Однако не каждый способен разглядеть вашу избирательность и умение жить интересами прошлого. Или будущего. В сегодняшнем дне вы не склонны замечать лучшее. Для вас его почти не будет. При этом вы можете обеспечить себе неплохое материальное существование, опираясь на позиции прошлых достижений. Вы почти всегда будете при должности, находясь в той нише занятости, которая останется неуязвимой. Ярким событием года может стать окончательный разрыв с человеком, которого можно назвать очень близким в прошлом.

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 годы)

Лошадь воспрянет духом. Кажется, ваши успехи вновь обретают степень постоянства. Благодаря прежнему опыту вы сумеете немного улучшить финансовую ситуацию. Этому будут способствовать усилия заинтересованных союзников. Ожидаются поездки. Не исключены обсуждение переезда, подготовка к нему. Для многих ситуация перерастет в значительный ремонт. Предстоят встречи с родственниками, общение после долговременной разлуки. Вы проявите интерес к новому виду деятельности. Может иметь место освоение неких навыков, приемов в этой связи. Это хороший год для любви, вступления в брак, зачатия ребенка. В кругу родных ожидаются важные изменения судьбоносного характера. Количество проживающих изменится. Вы будете серьезно относиться к вопросу питания. Тут ожидаются крутые повороты по вашей инициативе.

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 годы)

Коза понимает, что все надежды, которые возлагала на перспективу, окажутся нежизнеспособными. Ваша ошибка в том, что вы все время ждете лучших времен, пренебрегая сегодняшними. Важно изменить отношение к происходящему. Пусть это разочаровывающие вас, плохонькие времена, но они у вас есть! Даже в этом сером и безликом постоянстве можно разглядеть крупицы счастливых сигналов судьбы. Воспользуйтесь ими как единственно возможным шансом, и у вас изменится ситуация в работе. Если удастся проявить мудрость и терпение, вы потянете за эту малую ниточку удачи. Вас ждет надежный и выгодный деловой союз с человеком, который искал или ждал именно вас. Возможен хороший творческий тандем на основе взаимных интересов и единой цели. Не избежать финансовых трудностей. Придется использовать приемы прошлых лет, чтобы исправить положение. Кредитные истории не для вас. Остерегайтесь влезать в долги. Год будет хорош тем, что улучшатся отношения с близкими. Но в личной жизни все неясно и туманно.

ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 годы)

Обезьяна может стать единственной обладательницей тотальной благосклонности наступающего Года Быка. Вы преуспеете во многом. В том числе и в финансах. Действуя не напрямую, а методом посреднических манипуляций, вы сумеете достичь успеха там, где у других будут сплошные проигрыши и убытки. Удачным станет восхождение по карьерной лестнице, если вы госслужащий. А также высока вероятность продвинуться тем из вас, кто носит погоны, занимает должность, связанную с ношением мундира. Непременно получите звание, награду. И хотя многим предстоит пройти через некие разбирательства, юридические процессы, вы всегда будете в роли победителя. Во всяком случае, выйдете сухими из воды. На вашем пути будут встречаться люди, симпатизирующие вам, притом без каких-либо условий с вашей стороны. Поддержка друзей, коллег, знакомых почти всегда будет стопроцентной. Ваше очарование не останется без внимания лиц противоположного пола. Любовь будет кружить голову. Если будете сомневаться, создавать ли семью, смело вступайте в брак.

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годы)

Петух ничему не удивляется и ничего не боится. Вы спокойно и внимательно всматриваетесь в события и поведение остальных, словно всегда предвидели именно такое. Благодаря природной интуиции и умению скрывать подлинность чувств вы будете лучше других подготовлены к любым жизненным поворотам и необходимости следовать новым тенденциям времени. Главное, чтобы вас не покидало ощущение счастья от тех ценностей, которыми вы уже обладаете, считая их основным достижением своей жизни. Суета большинства будет вызывать улыбку. Вы посмеетесь исподтишка. Вы будете торжествовать. Практически всегда останетесь победителем, даже если изначально на это мало шансов. По праву вас можно считать успешным человеком. И вы действительно будете ощущать себя таковым. Благоприятно решится имущественный вопрос. И даже с некоторыми бонусами. Улучшится материальный аспект. Трат будет много, но все под контролем. Область чувств останется во власти ваших истинных желаний. Профессиональная востребованность остается неподдельной.

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 годы)

Собака будет наполнена внутренними протестами. Слишком много претензий ко всему и сразу. Многое вас не устраивает и в событиях, и в людях. Ваш бунтарский дух может спровоцировать настоящие разногласия в любом коллективе. В том числе и в семье. Вокруг вас будет обстановка перемен, чему во многом способствовать будете вы сами. Поменяется окружение. К прежним друзьям вы охладеете. Но появятся новые, разделяющие ваши революционные идеи. Вы способны брать на себя ответственность, принимать важные решения единолично. Возглавить коллектив, группу – это самое простое, чего можно ожидать от вас. Впрочем, ваше лидерство всегда будет успешным и даст прекрасные результаты. Но в новом году вам необходимы частные решения. Вам нужно определиться по нескольким личным аспектам. В том числе и проживанию, партнерским отношениям и профессиональной стезе. Не все будет зависеть от вас. Но многое. Благодаря вашему напору вы преодолеете большинство трудностей этого года. Уязвимой точкой станут разногласия с родственником.

СВИНЬЯ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 годы)

Свинья вряд ли может отнести себя к тем, кто доволен ситуацией и происходящим вокруг. Вы будете подвергать критике решения влиятельных лиц, высмеивать позицию наиболее известных персон. Но вместе с тем вы лучше других сумеете приспособиться к изменениям и особенностям наступающего года. Вы терпеливы, находчивы и остроумны, если это может понадобиться. В профессиональном отношении вы будете понимать, что время работает на вас. Вы востребованы, уважаемы и перспективны. Многим представится возможность возглавить некий коллектив, структуру, общность людей. Но у вас не должно быть слишком большого количества свободного времени. Отсутствие занятости – верный путь деградации для вас, скатывания в область низких увлечений. В наступающем Году Быка возможно крупное приобретение, изменение условий проживания. Будете чувствовать себя защищенным человеком, если поймете, что близкие нуждаются в вас и любят искренне. Необходимо внимание к здоровью.

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