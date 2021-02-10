Как заставить гиппеаструм цвести Гиппеаструм (амариллис) – прекрасное универсальное растение, которое можно выращивать и на подоконнике, и в открытом грунте. А благодаря селекционерам появилось такое разнообразие форм и расцветок этих цветов, что, если бы не дефицит места на подоконниках, каждый второй цветовод стал бы их коллекционером.

Кстати, не все знают, что гиппеаструмы прекрасно ведут себя в букетах. В срезке они стоят довольно долго, не теряя декоративности.

А что делать, если ваш любимец отказывается цвести? Есть несколько причин, которые несложно устранить.

Ваше растение не цветет, если у него не было периода покоя. Нужно прекратить подкормки и поливы, обрезать листья и поставить горшок в темное место на два месяца. Гиппеаструм в период покоя может пережить кратковременное понижение температуры до 6 градусов. Размещаем горшки в кладовке или подвале, но не на улице.

Через два месяца выставляем горшок на солнечный подоконник, а после появления цветоносов щедро поливаем. Через день-два растение следует подкормить.

Имейте в виду, что луковицы диаметром менее 7 см редко цветут. Их нужно обеспечить качественным удобрением, чтобы они быстрее сформировались и набрались сил для цветения. Такие луковички при посадке полностью заглубляют в землю.

Также гиппеаструм не цветет, если он поражен болезнями и вредителями или получает избыток влаги. Перед поливом почва должна полностью просохнуть, поливать растения лучше в поддон. На дно горшка обязательно кладите дренаж. Это может быть керамзит слоем не менее 2 см.

Сажают гиппеаструм в горшки круглый год, а в открытый грунт – в июне, выбирая солнечное, хорошо освещенное место. Подходит любая рыхлая, плодородная, хорошо дренированная почва. Глубина посадки – 15 см, расстояние между растениями, высаженными в открытый грунт, должно составлять 15 см. Луковицу сажают так, чтобы 1/3 часть оставалась над землей.

Гиппеаструму требуется умеренный и регулярный полив. На зиму луковицы обязательно забирают из открытого грунта, горшки с растениями переносят в темное прохладное место. Через некоторое время выставляют на подоконник, где через несколько недель луковица образовывает цветочную стрелку.

Заставить гиппеаструм цвести можно несколькими способами.

Перестать поливать его с августа. Листья должны усохнуть. Не вытряхивая луковицу из горшка, перенесите ее в сухое темное место подальше от радиаторов отопления. Можно накрыть горшок с гиппеаструмом светонепроницаемым колпаком и оставить так на 2-2,5 месяца. С середины января возобновить полив, можно пересадить в свежий субстрат. Далее выставляем горшок на светлый подоконник. После появления стрелки подкармливаем комплексными удобрениями.

Другой способ – поместить луковицы гиппеаструма в термос с очень теплой водой (42-45 градусов) на 2-3 часа и после обработки фундазолом сразу посадить в тесный горшок с обновленным грунтом. Обычно после такой горячей ванны луковица просыпается и выкидывает стрелку-цветонос.

Растение нужно обязательно подкармливать один раз в две недели. Причем азота ему требуется не слишком много. В основном комплексные удобрения должны содержать калий и фосфор, которые нужны для цветения и образования корней.

Если вы не высаживаете растения в открытый грунт на лето, почву в горшке нужно обязательно менять один раз в год. Субстрат должен быть питательным и рыхлым. При пересадках у луковиц на 1/3 укорачивают корни.

Бывают случаи, что гиппеаструмы зацветают дважды в год – летом в грунте и зимой на подоконнике. Но двойная выгонка происходит, только если луковица имеет внушительный диаметр.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»