Дачный сезон начинается! Вышел первый в 2021 году номер журнала «Сады и огороды Приморья», в котором, как всегда, есть что почитать, чему поучиться и чему удивиться.

Февраль и март для садоводов и огородников – начало подготовки к дачному сезону, когда высеваются первые семена на рассаду перцев, баклажанов, томатов, других овощей. А еще цветы, зелень и прочая. Подоконников, как обычно, не хватает, чтобы посеять все, чего душа просит. А тут еще среди культур есть тугодумы, которые место занимают, а всходить не хотят. Как их поторопить, чтобы всходили дружно и росли здоровыми и крепкими? В этом номере мы постарались дать максимум полезных советов по семенам и рассаде.

Очевидно, что вырастить жизнеспособную рассаду без качественных семян, хорошего грунта, нужных подкормок и защитных средств от вредителей и болезней невозможно. Но что и где можно купить, а без чего спокойно обойтись? Ответы на эти вопросы вы тоже найдете на страницах журнала.

Тем, кто планирует в этом году вырастить побольше зелени, советуем заглянуть на страницу 60. В материале «Много лука не бывает» дачница из СНТ «Дальневосточный садовод» Ирина Милошевич делится секретами выращивания луков. Ее любимый вид – порей. Если всем другим лукам достаточно рыхления, то порею нужно окучивание. И делается оно несколько раз за сезон. Ирина рассказывает, как вырастить лук от чернушки до репки за один сезон и получить большой урожай.

Много внимания в февральском номере уделено ежевике. Многие садоводы еще только подступаются к этой вкусной ягоде. Если хотите завести ее у себя, прислушайтесь к советам наших авторов Елены Лушиной и Ольги Битнер. Они подробно рассказывают об агротехнике этой культуры. И если Елена пока выращивает один сорт, то Ольга испытала их больше десятка, в том числе ремонтантные, и подробно рассказывает об их достоинствах.

«Срочно требуется подоконник!» – в материале под таким заголовком речь идет о суккулентах. Те, кто ими увлечен, очень быстро превращаются из обычных цветоводов в фанатичных коллекционеров. И тогда дефицит места на подоконнике неизбежен. Суккуленты – давнее увлечение Юрия Сердюка, и он готов говорить о них часами. Как бы круто ни менялись его жизненные обстоятельства, коллекция суккулентов всегда оставалась с ним: «От бывших жен ухожу с одними суккулентами», – смеется Юрий.

На календаре февраль, а это значит, что день неуклонно прибывает. Хозяева кур уже ощутили эти перемены – курочки начинают активно нестись. И если зимой они радовали одним-двумя, в лучшем случае несколькими яйцами, то сейчас их количество увеличилось. О том, как создать курам условия, чтобы они продолжали нестись и зимой, читайте в материале «Евродом для ломан браунов». Птицевод из Большого Камня Виталий Судаков делится своими секретами, рассказывает о любимых породах и о том, как обустроить современный курятник.

Есть в номере еще один материал, посвященный курам. Многие птицеводы сталкиваются с проблемой расклева, когда мирные несушки превращаются в агрессоров и могут насмерть заклевать сородича. Как пресечь этот беспредел? Советы дает ветврач из Уссурийска Григорий Белецкий.

А еще в рубрике «Подворье» рассказывается о семейной ферме Галины Шараповой из Кролевцов. В ее хозяйстве две дойные коровы Ганга и Нанди должны скоро отелиться. Хотите узнать, почему у них такие необычные имена? Читайте журнал.

Как и в каждом номере, в февральском дается перечень первоочередных садово-огородных дел на февраль и март, а также советы по приобретению саженцев. Кстати, саженцам был посвящен круглый стол, прошедший в библиотеке имени Горького в конце января. Участниками дискуссии стали Сергей Макаревич, Анатолий Шагиахметов, Ольга Ярикова и Сергей Морозов. Их оценки и рекомендации будут полезны не только начинающим садоводам.

Традиционно в журнале есть интересные кулинарные рецепты, им отведена рубрика «Скатерть-самобранка». А в конце номера также традиционно размещен лунный календарь для земледельцев на февраль и март.

Приобрести журнал можно в почтовых отделениях, в газетных киосках, садовых магазинах и в редакции во Владивостоке (Народный проспект, 13), где его можно купить всего за 50 рублей.

Напоминаем победителям 8-го ежегодного городского конкурса садоводов, награжденных именной подпиской «Садов и огородов Приморья» на 2021 год, что мы ждем их в редакции, чтобы вручить первый номер журнала.

Виктория БУРКОВА, главный редактор

Фото и материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»