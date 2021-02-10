Волшебный лес Альвины Хрупкая женщина меняет окружающее пространство, словно рисует картину, которая достанется будущему

Прошлым летом мы побывали в гостях у Альвины Вернер. Почти 40 лет назад она оказалась во Владивостоке, а в 2006-м переехала в Анисимовку, в дом на опушке леса. В своем саду она выращивает редкие и интересные растения, делает удивительные флористические композиции, строит сказочные замки, выращивает дубовые дома и ведет страничку в «Инстаграме» – «Анисимовский сад». А еще создает новый лес.

«Альвина часто ходит за грибами. Рядовка, белый гриб – это в лесу, опята – в саду»

«Чтобы вы понимали, какой в Анисимовке лес, достаточно сказать, что рядом бродят медведи»

И за забором должно быть красиво

Отправляясь к Альвине в гости, мы заблудились. Она встретила нас на лесной тропинке – в просторной юбке до пят, тоненькая, с какой-то нереально легкой походкой. Я подумала, что так, должно быть, выглядят лесные эльфы или феи. Пока мы беседовали, осматривали усадьбу и прилегающие угодья, эта мысль только упрочилась в моей голове.

Осмотр владений начался за оградой дома в лесу. Когда-то здесь был непроходимый бурелом, а теперь благодаря Альвине подрастает хвойный бор.

– Альвина, вы живете на краю леса, зачем растите лес в лесу?

– Решили посадить хвойные деревья, потому что тут были заросли, в которых иногда прятались посадки конопли. Бурелом расчистили и заложили хвойный лес, который будет в зимнее время шумовой завесой от железной дороги, а летом туда можно ходить по грибы. Кроме того, хвойные деревья красивы в любое время года. Ну а раз посадили, теперь ухаживаем.

– Но ведь в природе деревья растут и выживают без всякого ухода…

– И в природе достаточно своих тонкостей. К примеру, кедр не любит соседства другого кедра, он его вытесняет. А ель не выносит никакого затенения, иначе погибнет. Если есть свет, она будет расти красивой и стройной. Если посадить ее в линию, как еловую изгородь, она будет мучиться. Ей нужно свободное освещенное пространство.

У нас тут растут пихты двух видов, ель, сосны, кедры – около 60 деревьев. Это пока. Сажали хаотично, чтобы посадки больше походили на лес.

Когда мы купили наш дом, на участке было много двухлетних саженцев кедра. Мы их называли «кедровые ясли». Эти кедры мы высаживали по всей округе. А еще посадили 600 дубов и 800 маньчжурских орехов.

Что такое уход? Во-первых, нужно обкосить всю территорию. Во-вторых, я продолжаю посадки и попутно смотрю, чтобы не было вредителей, например тли, потому что она очень любит молодую хвою. Муравьи образуют кольца на стволе в нескольких местах – приносят тлю, которая высасывает соки из молоденьких веточек. Ветка чахнет, на следующий год она уже не растет. Новая появится только через два года. Поэтому кедр получается кривой. Я хожу и продавливаю верхушки, уничтожаю тлю и муравьев. Был кедр, где я слишком поздно обнаружила вредителей, насчитала на нем 15 гнезд тли. Еле спасла, но в этом году он пошел в рост.

– Вы в своем доме живете, у вас всяких забот помимо леса столько…

– Конечно, много. Но я больна идеей, что за забором должно быть красиво. Когда мы купили дом и участок, вдоль забора решили посадить красивые растения – деревья и цветы. Именно за забором, чтобы были аллеи вдоль пешеходных мест. Муж поначалу поддерживал. А потом устал. Но аллея маньчжурского ореха растет. И шесть сотен дубочков. Мы желуди собирали и закапывали. Ходили вчетвером: муж шел впереди и косил траву, я втыкала лом, одна дочка бросала в образовавшуюся ямку желудь, а вторая его палочкой пропихивала подальше и присыпала.

Кроме деревьев сажали и кустарники, а сейчас мы их замещаем на декоративные и цветущие растения: чубушник, форзицию, вейгелу. Ну и по мере возможности дорожки выкладывали, правда, возможностей не так много, потому что полно других дел.

Домостроительное дружелюбие дубов

– Расскажите про ваш дубовый дом. Как родилась идея его вырастить?

– Это хорошая идея для тех, кто любит природный стиль. Это и экзотика. А можно придумать практическое применение – сделать летний дом для гостей или надворную постройку для инвентаря.

Дубы посажены по кругу диаметром три метра. Они будут подрастать, стволы когда-нибудь сомкнутся. Конечно, их нужно корректировать, может, где-то рогатину подставить, чтобы они не отклонялись, росли в правильном направлении. Переплетая ветки, можно делать ступени, формировать крышу, делать и второй, и третий этаж.

При такой посадке, несмотря на конкуренцию растений за пространство, питание, свет, деревья продолжают нормально расти. Но вырастить зеленый дом можно не из каждого вида. Есть деревья, которые способны дружить между собой, вот дубы способны. При такой посадке выживут дубы, ясени, липа может выжить, но с ней сложнее, она капризная, ее нужно направлять. А такие деревья, как маньчжурский орех или кедр, антагонисты. Они стремятся уничтожить все, что растет рядом, даже своих собратьев.

Я где-то читала, что такой дом можно вырастить, и эта мысль во мне корни пустила. Моему дубовому дому девятый год. Были посеяны желуди по кругу. Есть небольшой промежуток для входа. И пока все идет по плану. Правда, окон нет. Нужно что-то типа иллюминатора. Если окно сделать деревянным, дуб охватит конструкцию и, разрастаясь, просто ее раздавит. Нужны окна основательные. Я пока не знаю, где их взять. Да лишь бы стены получились, а внутри уже можно придумать освещение и без окон. Пусть будет тут что-то вроде пещеры.

– А вы уже какой-то функционал придумали этому дубовому дому?

– Может быть, это будет дом для внуков, для игр. Правда, у меня внук пока один, хотя детей пятеро. А дубовых домов два, второй посажен на четыре года позже. Сначала дубы растут медленно, но, когда ветки будут большие, можно натянуть канат, и это будет способ сообщения между дубовыми домами. Тут можно будет развесить канаты, лестницы, качели. Если бы посадили не дубы, а ясени, у этого лесного дома уже были бы более определенные очертания, потому что ясень растет быстрее.

От земляники к веронике

– Альвина, но ведь помимо приграничных лесных угодий у вас большой сад!

– Землю для сада мы купили у соседей не так давно, получилось почти 40 соток. Остальная земля в аренде на 49 лет. В саду теперь растут малина, ирга, вишня, смородина, облепиха. А еще есть земляника. Я ее зову земляника Нелли. Одна чудесная пожилая женщина дала ее мне, и я называю землянику ее именем, потому что настоящее название сорта никто не знает. Она неукрывная, не боится ничего. Вся зелень, которая загущает грядку, идет на чай, и ягодки очень вкусные, душистые. Чай из земляники мы пьем постоянно, он кровь чистит, особый аромат у земляничного листа появляется в период завязывания плодов.

– У вас очень много декоративных растений: барабарисы, гортензии, спиреи…

– Спиреи 15 видов, есть кольквиция прелестная, будлея, можжевельники, ракитник. Есть метельчатая гортензия Киушу, у нее очень красивые соцветия и глянцевая листва. В прошлом году я выписала много интересных растений. Среди них гортензия пильчатая. Она уже цвела. Эта гортензия очень быстро растет, любит тень. Есть древовидные и метельчатые гортензии, клематис Варшавская ночь и белый клематис. Прошлой осенью я забыла его укрыть, но он, к счастью, не замерз и продолжает цвести. Рядом с голубой елью посажены вероники и колокольчик.

Вероники цветут, растет виноград. Растет молодая ель Хупси, привязанная к палочке, чтобы не кривилась, росла стройной и прямой. С Хупси есть свои секреты: если попытаться укоренить верхние побеги, елочка будет расти прямой и стройной с самого начала. А если побеги взять с нижних веток, она будет искривляться, нужно ее растить привязанной к палке. Я пыталась укоренить несколько веток.

– У вас и иван-чай в саду растет?

– Я принесла одну веточку иван-чая с луга. Он у меня сидел лет пять, совсем не рос, так и была одна веточка. Рядом с ним я посадила голубику, стала для нее закислять почву, и он буквально заполонил все вокруг, теперь наступает на голубику.

Шелковицу посадили, она столько плодов дает! Но ягодки у нее почти безвкусные, поэтому мы их птицам оставляем. Зато осенью она стоит лимонно-желтая, такая красивая.

На месте сада сначала была малопроходимая чаща, которая постепенно превратилась в сад. Но хвойные деревья остались. И мне нравится, что у нас на участке в разных уголках растут совершенно роскошные сосны, пихты и ели.

– Вы так увлечены садом. По образованию как-то связаны с флорой?

– Нет, я актриса и режиссер. А про растения… Еще с детства мама говорила: какая у тебя легкая рука! Если я что-то сажала, оно обязательно приживалось и росло. Я с растениями разговариваю. Когда я жила во Владивостоке, у меня в квартире на подоконниках было 80 разновидностей растений. Потом занялась изучением садовых растений. Я ведь раньше не очень понимала, чем осина отличается от тополя. Конечно, сад большой, не все успеваю. Много времени уходит на то, чтобы обкосить территорию сада и леса, который пытаемся привести в какой-то благообразный вид. Хотя как к садовнику ко мне, наверное, много вопросов. Хватаюсь за все сразу: сад, огород, декоративные растения, хвойные, садовые скульптуры, а еще есть хозяйство – две дойные козы.

И горит свеча в окне замка…

– Садовыми скульптурами сейчас увлекаются многие, но в вашем саду это что-то особенное – не гномы с лейками или вазоны, а старинные замки. Они напоминают о скалистых берегах Шотландии, рыцарях…

– Эти замки построены из камней и ракушек. Я увидела такой замок на открытке с репродукцией картины художника Томаса Кинкэйда и решила воплотить эту картину у себя в саду. Крыша у моего замка снимается, можно установить внутри горящую свечу, тогда в окнах будет виден свет. Строительным материалом послужили камень, щебень и жидкие гвозди.

Помимо замков есть еще одно увлечение – панно и сосуды, которые я декорировала пуговицами, бусинками, бисером. Пуговицы накоплены не одним поколением семьи. Некоторые хранились со времен маминого замужества, так что здесь есть пуговки от моих кукол, от школьной формы, здесь же бусы и бижутерия, бренчалки от китайских штор. Наклеена вся эта красота на мастику для зеркал, можно клеить и на жидкие гвозди.

А в основе этого прекрасного сосуда бутыль, которую муж хотел разбить, потому что она треснула, а я, можно сказать, выхватила у него из рук. Он ругался, что я коплю всякий мусор, а мусор обрел новую жизнь. Кстати, у нас есть огромная коньячная бутылка с краном, тоже с помойки. Она приглянулась как раз мужу. Ее выбрасывали, он попросил разрешения забрать. Эта бутылка просится под роспись, но ее час еще не пришел.

А вообще, панно, картины, рамки – это не только мои работы. У меня две младшие дочки – близняшки, и обе художницы.

– Мы время от времени задаем себе вопрос: ради чего все это? Особенно когда настроение не то или силы на исходе.

– Я всегда мечтала быть художником. Не довелось. Я и сейчас не нахожу времени, чтобы рисовать, разве что делаю флористические работы. Когда косой или тяпкой помашешь, кисточку сложно в руках держать. Но все-таки я изменяю пространство вокруг. Это моя будущая картина. Я думаю, что работаю ради нее. Мне говорят: ты же можешь не увидеть результата, к которому стремишься. А мне сам процесс важен. Ну и потом внутренним зрением я эту мою картину вижу.

Кстати

По словам Альвины, оказаться в Приморье ей было предначертано судьбой.

– Мы с мамой жили в Казахстане, куда родители уехали в молодости. Потом решили, что нужно уезжать. А куда? Я маме говорю: давай карту расстелем, я раскручусь с закрытыми глазами и ткну пальцем. Представляете карту Советского Союза? Страна же огромная, там чего только нет, а я попала на Владивосток! Потом подумала, что все эти гадания – глупость. Кому мы там нужны? И поехали мы на БАМ. Жили возле Тынды. Я до сих пор вспоминаю, какие там были красивые места: лиственницы, багульник. Я работала по специальности – режиссером, прожили мы там два месяца, а потом в поселок приехал клуб самодеятельной песни «Поиск» из Владивостока. Они услышали, как я пела, сказали: вам надо к нам на фестиваль «Приморские струны». Я поехала на фестиваль, увидела море, влюбилась в него и поняла, что хочу жить только во Владивостоке. А в 2006 году, когда старшие дети подросли, мы уехали в Анисимовку.

Виктория БУРКОВА

Фото и материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»