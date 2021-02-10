Вопреки всему Девочка, лишившаяся ног и заново научившаяся ходить, мечтает вернуться в обычную школу

Эта история о колоссальной силе характера, которым обладает хрупкий ребенок. О добрых людях, которые неравнодушны к чужому горю. И о том, как непросто вернуться к обычной жизни тем, кого принято называть «маломобильными гражданами».

…Ученица начальных классов одной из школ Партизанска возвращается из школы. Путь лежит через железнодорожные пути. Скользкая ступенька, секундное замешательство – и проходящий мимо поезд втаскивает девочку под колеса. Мгновение – и ребенок остается без ног…

У истории, случившейся в 2019 году, казалось, не могло быть хорошего продолжения. Экстренная операция, долгое лечение, постоянные визиты к врачам… Ксения заново училась ходить и сегодня способна передвигаться сама. Но каждые полгода нужно заново привыкать к протезам – их меняют по мере роста ребенка.

– Случилась у нас беда: дочка попала под поезд. Отрезало две голени. Живем рядом со станцией Красноармейский. Дороги у нас плохие: проехать невозможно, тем более зимой. Электричество очень плохое, иногда с перебоями. То есть свет, то нет. Столбы все «пьяные», не держатся, – рассказывает Юрий Дятко, отец Ксении.

Юрий Сергеевич воспитывает дочку один, мама девочки давно умерла. Но сейчас Ксюша живет у тети в Партизанске. Ведь родительский дом находится на станции Красноармейский, откуда в город нет нормальных дорог. Сюда девочка возвращается на каникулы и выходные. И до недавнего времени старый дом нельзя было назвать комфортным для ребенка.

– Дом восемь лет тому назад сгорел – было короткое замыкание. Пришлось делать самому. Потом нашлись добрые люди, помогли восстановить этот дом. В дальнейшем в нем можно будет проживать, – говорит Юрий Дятко.

– В августе прошлого года мы заехали к знакомым на разъезд Красноармейский. У соседей увидели девочку в инвалидном кресле. Были удивлены, что такой маленький человек в инвалидном кресле находится. Заинтересовались, расспросили, узнали о проблеме. Зашли в дом, посмотрели, что там происходит. Решили помочь, – рассказал корреспонденту газеты «Владивосток» учредитель компании «Кристалл» Дмитрий Фурсов. – Переговорили с нашими учредителями и партнерами, ООО «БЕТТОМАКС». Решили общими усилиями сделать ремонт внутри и снаружи. Сейчас, пока зима, снаружи не получится, будем ждать весны. Но внутри дом привели в надлежащее состояние, пригодное для жилья. И надеемся, что это как-то поможет ребенку.

За несколько месяцев добровольные помощники отремонтировали жилые помещения, заменили окна, купили новую мебель. Теперь каникулы Ксении пройдут с комфортом! Ведь здесь ее родной дом, любимые игрушки, свежий воздух.

– Мне сделали вот такой вот большой дом. Мне он очень нравится – кухня, вот этот зал, комната, еще одна комната. Красиво все так сделали! У меня слов нет, просто вау! – радуется маленькая Ксюша.

– С Ксюшей мы познакомились в сентябре. Такой жизнерадостный ребенок, очень хороший! Узнав о ее беде, мы очень прониклись, решили помочь. Сейчас принимаем активное участие в ее жизни, стараемся помочь ей в социализации в сложившихся условиях. Пригласили девочку летом отдыхать на нашей базе отдыха в Волчанце, – говорит предприниматель Анна Боровая. – С Ксюшей мы подружились. Также будем взаимодействовать и с отцом, и с тетей, помогать в дальнейшем девочке с учебой.

Сейчас Ксения в 4-м классе. Вернуться в школу в новом учебном году – вот ее главная мечта сегодня. Находясь на дистанционке, девочка прилежно выполняет все домашние задания. И очень скучает по одноклассникам.

– В 2019 году у нас произошла трагическая случайность – ребенок попал под поезд. Но Ксюша выкарабкалась из этой ситуации, поставили ее на ноги, сделали ей протезы. Она проживает сейчас у меня, потому что возить ее отсюда нет возможности – дорог нет. Свет иногда отключают, Интернета тоже нет. Мы решили с братом, что пока Ксюша будет жить у меня. Учится она дистанционно, в школу пока не ходит, – говорит тетя Ксении Виктория Сульженко.

В школе, куда раньше ходила ее племянница, теперь есть автобус, который возит учеников по домам. Однако не всегда его график совпадает с расписанием уроков Ксении. Когда кончаются занятия, бывает, что автобуса уже нет – увез других учеников. Впрочем, родственники надеются на то, что к сентябрю удастся найти компромиссное решение. Ведь сейчас перед семьей стоит выбор: жить в родном, обновленном доме, но не ходить в школу или посещать занятия вместе со всеми, проживая в Партизанске.

Возможно, этот пример адаптации к новым условиям вдохнет надежду в других людей. А кто-то захочет помочь тем, кому трудно. Ведь только от нашего неравнодушия зависит, смогут ли те, кого принято называть маломобильными, жить полноценной жизнью.

Артем СТРОГИН

Скриншот с видеоматериалов 8 канала