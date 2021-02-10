Кадры и вакансии объединят в новом министерстве В краевом правительстве в ближайшее время создадут новую структуру – министерство профессионального образования и занятости, которое будет отвечать за подготовку специалистов исходя из запросов предприятий региона.

По словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, ведомство образуется из двух структурных подразделений уже действующих краевых министерств – образования и труда и социальной политики. Их штатные единицы переведут в новую структуру. Создаваемое министерство будет курировать два направления – профессиональную подготовку кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. По мнению главы приморского правительства, это позволит более эффективно готовить кадры исходя из запросов реального сектора экономики.

По поручению губернатора Приморья созданием нового министерства занимается Сергей Дмитриенко, в настоящее время занимающий пост заместителя министра экономики Приморья. В своей нынешней должности он курирует в том числе внедрение стандарта кадрового обеспечения экономического роста Приморского края.

– Сегодня промышленности Приморья не хватает именно работников среднего звена. Зачастую мы вынуждены доучивать и переучивать тех, кто приходит на производство, – отмечает руководитель Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Роман Титков. – Надеюсь, что создание нового министерства позволит решить имеющиеся проблемы с качеством среднего профессионального образования. Для этого необходимы вложения, связанные с материально-технической базой и зарплатами преподавателей.

Вероятнее всего, в ведение новой структуры передадут учреждения среднего профессионального образования Приморского края – это 29 колледжей, в настоящее время подчиненных министерству образования региона. А вот кому из зампредов правительства будет подчиняться новое министерство, пока неизвестно: краевое минобразования сейчас курирует Наталья Бондаренко, а министерство труда и соцразвития – Елена Бронникова.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА