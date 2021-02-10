Марио – сын полка Первый родившийся в Приморском океанариуме северный морской котик начал самостоятельную жизнь. Малыш, которого назвали Марио, переехал из карантина в постоянный вольер, сообщает пресс-служба научного учреждения.

– В природе щенки питаются материнским молоком от четырех месяцев до полугода, в нашем случае получилось как в природе – Марио провел рядом с матерью шесть месяцев, прежде чем научился самостоятельно питаться. Сначала он играл с рыбой, а потом понял, что ее можно есть, – пояснил тренер Северин Леунов. – Каких-то явных вкусовых предпочтений у Марио еще не выработалось, он ест все, что ему предлагается: белую и красную рыбу, кальмар, гребешок.

Малыш родился здоровым, сильным и очень любопытным – уже на десятый день жизни он сам перебрался через ограду и прыгнул в воду вслед за матерью.

– Сначала было страшно за него, но пары дней мне хватило, чтобы убедиться, что плавает он прекрасно, – отметил Северин Леунов. – Что касается любопытства, то даже свое имя – Марио – малыш получил благодаря этому качеству. Как и герой компьютерной игры, щенок проявляет особый интерес к водопроводным трубам.

Воспитывается Марио по системе, которую тренеры дельфинария назвали «сын полка»: он активно изучает океанариум, знакомится с его обитателями и сотрудниками. Делается это для того, чтобы морской котик – от природы осторожный и пугливый зверь – рос максимально контактным и уверенным.

Вместе с наставником Марио совершил уже несколько путешествий по океанариуму, познакомился со всеми своими сородичами, моржом Мишей, дельфинами и белухами. Из всех новых знакомых именно к белухам Марио проявил наибольший интерес, и эта симпатия оказалась взаимной.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума