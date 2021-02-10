Врачи «Тайфуна» и «Алмаза» спасли пассажирку рейса Владивосток − Москва В прошлую среду хоккеисты «Тайфуна» и «Алмаза» вылетели из Владивостока в Москву. Команды только что провели очные встречи и на одном самолете отправились к месту следующих игр.

Однако рейс до Москвы пришлось прервать, самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске. Оказалось, что во время полета одной из пассажирок стало плохо. Ей на помощь прямо в воздухе пришли врачи обеих команд – Константин Мацуцын из «Тайфуна» и Евгений Поморов из «Алмаза», сообщает пресс-служба Молодежной хоккейной лиги.

– До того как пассажирка начала терять сознание, нам удалось ее расспросить, – рассказал Константин Мацуцын. – Оказалось, что недавно ей поставили диагноз «бронхиальная астма». Видимо, ее не научили правильно пользоваться бронхолитиками – из-за неправильного использования препарата у нее случилась передозировка, упало давление и она начала терять сознание.

Мы провели противошоковую терапию, и в течение нескольких минут женщине стало лучше. Посовещались с коллегами и через бортпроводников посоветовали экипажу сделать экстренную посадку. Именно такое решение командир корабля и принял. Когда самолет приземлился в Нижневартовске, состояние пассажирки более-менее стабилизировалось – жизни уже ничего не угрожало, но она должна была находиться под наблюдением врачей, чтобы окончательно восстановиться.

Врачи сказали, что героями себя не считают, потому что просто делали свою работу.

– Думаю, такое происходит со всеми врачами, кто по долгу службы часто летает. Для нас оказать помощь в полете – это нормально. Не считаю, что мы с коллегами сделали что-то сверхъестественное.

Отдел новостей «В»

Фото МХК «Тайфун»