COVID-19 меняет больничные правила За последние 10 месяцев коронавирус успел внести существенные изменения не только в нашу повседневную жизнь. Он существенно поменял и правила обращения граждан в лечебные учреждения.

Речь прежде всего о пациентах с симптомами респираторного заболевания.

Вызвать врача из поликлиники на дом или самому отправиться в амбулаторный инфекционный центр?

Прежние рекомендации на этот счет были весьма категоричны. У вас температура и ярко выраженные симптомы ОРВИ? Оставайтесь дома и вызывайте врача! С появлением АИЦ рекомендации зависят исключительно от возможностей пациента. Даже если у вас высокая температура, но у родных есть возможность привезти вас в АИЦ, где вы получите помощь быстрее, чем дождетесь врача дома, лучше ехать в АИЦ. Если вас некому привезти (или не с кем оставить маленького ребенка), лучше дождаться врача. Это же относится и к пожилым людям, у которых есть риск поскользнуться на гололеде и получить травму.

Действует ли в отношении АИЦ принцип территориальности?

АИЦ принимают всех независимо от прописки. Однако впоследствии все же передают пациентов в их территориальные полклиники. Это связано с тем, что, если человеку вдруг станет хуже, поедет к нему врач из поликлиники по месту жительства. И на последующие приемы ему придется отправляться уже в ближайший АИЦ.

Какое самое удобное время для посещения АИЦ?

За месяцы работы центров медперсонал определил часы пик. Самый пиковый день – понедельник. Меньше всего посетителей в послеобеденные часы и в выходные.

И напоминаем: с начала февраля АИЦ отказались от круглосуточного режима работы. Теперь они принимают пациентов ежедневно с 8.00 до 20.00.

Изменились и правила выписки больничных листов. Прежде, напомним, бюллетень открывался с того дня, когда пациент посещал врача (или врач – пациента). Сейчас с учетом возросшей нагрузки на участковых докторов больничный открывается со дня обращения пациента в поликлинику. Допустим, человек вызывает врача в понедельник, но врач приезжает к нему только во вторник. Если по состоянию больного видно, что он болен уже не первый день, бюллетень открывается с того дня, когда он впервые обратился за помощью, то есть вызвал врача.

Конечно, все эти изменения временные, и с окончанием пандемии мы вернемся к прежним правилам. Но есть и постоянные нововведения. Так, владивостокцы, желающие приписаться к поликлинике № 3, могут сделать это в режим онлайн.

То есть теперь для того, чтобы сменить поликлинику, необязательно приходить в регистратуру лично. Как поясняют в учреждении, достаточно на сайте поликлиники № 3 заполнить заявление и вложить скан или читаемую фотографию полиса ОМС и СНИЛС. Можно записаться и по электронной почте. Для этого необходимо написать заявление (можно от руки), после чего фото заявления и прочих документов отправить на электронную почту поликлиники. Максимум через три дня ваши документы будут оформлены (три дня понадобятся для согласования документов с ТФОМС). Поясним: только приписанные к конкретной поликлинике граждане могут записаться к ее специалистам через портал Госуслуги.

Тем временем

В крае продолжается прививочная кампания от COVID-19, вакцинированы уже почти 16 тысяч приморцев. Около 700 человек – вторым компонентом.

Напоминаем, что запись на вакцинацию доступна через Госуслуги и по телефонам поликлиник. С собой на иммунизацию необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Во Владивостоке можно привиться по следующим адресам:

– поликлиника № 1: Океанский проспект, 35; ул. Котельникова, 10;

– поликлиника № 3: улица Луговая, 55;

– поликлиника № 4: улица Давыдова, 3;

– поликлиника № 6: ул. Борисенко, 29; ул. Сахалинская, 58;

– поликлиника № 9: ул. Адмирала Горшкова, 3; ул. Гамарника, 21;

– поликлиника ККБ № 2: ул. Интернациональная, 56;

– клиническая больница «РЖД-Медицина»: ул. 2-я Круговая, 10;

– медобъединение ДВО РАН: ул. Кирова, 95;

– Региональный медцентр «Лотос»: ул. Гоголя, 41;

– Владивостокская больница № 3: п. Трудовое, ул. Энгельса, 7.

Справка «В»

По данным на 9 февраля, за последние сутки в Приморье выявлено 180 случаев коронавирусной инфекции – на 10 меньше, чем сутками ранее. Это дает основание представителям Роспотребнадзора говорить о появившейся тенденции к снижению заболеваемости. Общее число инфицированных в регионе – 38130 человек.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото:

Александра САФРОНОВА / правительство ПК, Дениса НАГАЕВА