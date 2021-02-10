На «Земле леопарда» расцвела верба Первые в этом году серебристые сережки цветущих ив зафиксировали специалисты национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба научного ведомства.

Вероятно, эти деревья, называемые в народе вербой, ошибочно среагировали на временное потепление и распустили почки. Специалисты предполагают, что, несмотря на последующие похолодания, ивам ранний запуск цветения не навредит: световой день уже увеличился, а суточные температуры будут постепенно повышаться.

Верба символизирует возрождение природы после зимнего сна, которое, как утверждают ученые, в этом году началось раньше, чем когда-либо. В будущем цветение ив и таяние снега станут прелюдией для появления первых зеленых ростков травы. Они не только оденут «Землю леопарда» изумрудным ковром, но и станут лакомой пищей для копытных.

Отдел новостей «В»

Фото Дины МАТЮХИНОЙ