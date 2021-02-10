Не надо слов, пришлите фото Всех, кто увлекается фотографией, газета «Владивосток» приглашает стать участниками нашей акции «Весеннее настроение».

Напоминаем: праздник 8 Марта все ближе и ближе. А это весна и наши женщины, которые достойны восхищения, уважения, преклонения. И не надо, мужчины, это оспаривать! Потому что – мы это знаем – скоро вы будете готовить поздравления и искать красивые слова, дабы выразить свое признание своим матерям, женам, дочерям, бабушкам, коллегам.

А давайте в этом году сделаем по-другому: присылайте на электронный адрес газеты свои снимки, на которых запечатлены прекрасные жительницы Приморья. Нам не нужны фотомодели, ибо считаем, что женское обаяние не в параметрах 90-60-90. Нам нужны наши женщины – любого возраста, любой комплекции и профессии. И потому ждем не парадных снимков, а репортажных. Хотим видеть, как светятся любовью женские глаза, как освещает лицо улыбка, как веет от них теплом и любовью.

Ждем ваших фотографий на адрес: news@vladnews.ru с припиской «Весеннее настроение». Снимки будут размещены на сайте vladnews.ru, лучшие – напечатаны в газете «Владивосток», а самый лучший украсит первую полосу предпраздничного мартовского номера.

Важное условие: персонажи ваших снимков должны дать согласие на размещение своего изображения в газете «Владивосток».