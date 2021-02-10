«Звездное небо» будет сиять по выходным Во Владивостоке на улице Адмирала Фокина вновь можно полюбоваться светодиодной иллюминацией. Над пешеходной зоной зажглось «Звездное небо».

Как сообщает пресс-служба мэрии, включают иллюминацию по выходным с 18 до 23 часов. Но в зависимости от сезона это время будет меняться.

«На монтаж иллюминации ушло две недели. Конструкцию надежно закрепили, чтобы снег и дождь не повредили новое «Звездное небо», – уточнили специалисты муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Высота новой гирлянды – 3 метра, длина – 1,1 километра. Напомним, что ранее навесная иллюминация была синего цвета. К сожалению, во время ледяного дождя полотно пострадало и его пришлось демонтировать. Теперь «Звездное небо» сияет белым светом. Как утверждают специалисты, это были пожелания жителей Владивостока. Хотя, на наш взгляд, «небо»-то больше желтое. Но все равно очень красиво.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА