Мы вызываем вас на «Морской бой»! Сохраните секретную карту и внимательно следите за эфиром радио «ВИ БИ СИ»

В отличие от дня сегодняшнего советские дети не были избалованы разнообразием игрушек, поэтому часто задействовали фантазию и доступные, подручные материалы. Простого листа бумаги и карандаша было достаточно, чтобы детская фантазия отправилась в удивительное приключение и началась увлекательная игра.

Хотите ненадолго отправиться с нами в детство, а заодно выиграть эксклюзивную футболку от радио «ВИ БИ СИ»? Газета «Владивосток» и популярная рок-радиостанция объявляют ко Дню защитника Отечества конкурс «Морской бой».

Сохраните нашу секретную карту расположения призов. С 15 по 20 февраля настраивайте ваши приемники на волну 101,7 FM и внимательно следите за эфиром. Каждый вечер в 17.40 ведущие вечернего шоу Саша Смолина и Александр Топоров разыгрывают фирменные футболки радио «ВИ БИ СИ». Все, что вам нужно сделать, дозвониться в прямой эфир и накрыть точным выстрелом призовой корабль.