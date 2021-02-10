Иди и смотри Во Владивостоке открылась выставка, которую нельзя пропустить

«Без срока давности» (12+) – так называется выставка, открывшаяся 8 февраля в историческом парке «Россия – моя история». В этот же день такие же мультимедийные выставки открылись в 63 регионах страны.

24 стенда выставки – это 24 области России (по современному территориальному делению), которые были захвачены немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Каждый стенд языком документов и фотографий рассказывает о том, как зверствовали фашисты на оккупированных территориях, воплощая в жизнь изуверский, рожденный извращенным мозгом план «Ост»…

Скупые факты горя и боли

Как уточняют в краевом министерстве культуры и архивного дела, все представленные на выставке документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

– 8 февраля – не случайная дата. Именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, на международном военном трибунале в Нюрнберге прозвучала вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко, – пояснила на открытии выставки министр культуры и архивного дела Елена Бронникова. – Эта речь имеет огромное значение. В выступлении Руденко впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской земле. Приведенные факты стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.

Переходя от стенда к стенду на этой выставке, читатель, вы вряд ли останетесь равнодушны, душа ваша, без сомнения, откликнется болью и гневом. Без слез, без комка в горле невозможно читать даже скупые строки статистики, отрывки из приказов оккупантов, смотреть на фотографии. И страшно осознавать, какое зверство творилось в то время на нашей родной земле…

Вот только выборочные фрагменты – сухие слова, но сколько за ними горя и боли!

«Смоленская область была оккупирована с октября 1941-го по август 1943 года. На территории области было убито несколько тысяч советских граждан, угнано в Германию более 100 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.

В Орле находился один из крупнейших концлагерей, где содержались в том числе женщины и дети.

В деревне Чертовка Орловской области было совершено самое массовое сожжение мирных жителей – каратели заживо сожгли 450 человек.

Уничтожено более 2500 сел, из них около 200 вместе с жителями.

Псковская область оккупирована с июля 1941-го по август 1944 года. Убито свыше 71 тысячи мирных жителей, уничтожено около 5000 деревень, только из Пскова было угнано 11 тысяч человек. В деревне Красуха карателями из 18-й армии было заживо сожжено 280 человек.

В Московской области уничтожено около 2000 сел и деревень. В Звенигородском районе фашисты и их пособники загнали более ста человек в церковь, в том числе детей, и потом взорвали здание…»

Ничего, кроме правды

Самое страшное в том, что на этих 24 стендах поместилась только небольшая часть тех документов, которые составляют огромный просветительский проект «Без срока давности», реализуемый силами поискового движения России и посвященный сохранению памяти о трагедии мирного населения, о жертвах нацистских преступников и предателей.

В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук. Они нашли без малого 7000 документальных доказательств, рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР: о преступлениях против детства, об угоне на работу в Германию, об уничтожении людей, находившихся в больницах. Эти преступления не имеют срока давности и классифицируются как геноцид.

– План «Ост» предусматривал выселение, а чаще – полное уничтожение населения на оккупированных землях с целью колонизации захваченных территорий переселенцами «с арийской кровью». Правильнее сказать, планировался геноцид – масштабное уничтожение местного населения на оккупированной территории, – подчеркнула Елена Бронникова. – Во время Нюрнбергского процесса понятие «геноцид» в международном праве еще не было сформулировано, оно появилось два года спустя. Но то, что творили оккупанты, является именно геноцидом.

Сегодня подрастающее поколение, к сожалению, не очень хорошо представляет, какую угрозу человечеству нес фашизм. Поэтому так важны документы, представленные на выставке. Документы иногда умеют кричать громче, чем человек, и свидетельствовать сильнее. Ведь это правда. А о таких вещах, о которых свидетельствует эта выставка, нужно говорить только правду.

Давайте всмотримся в фотографии, вчитаемся в представленные в экспозиции материалы. Давайте еще раз задумаемся над основным смыслом выставки «Без срока давности»: это не должно повториться, фашизм не должен вернуться! Давайте ради этого заново переживем общую боль, навсегда поселившуюся в нашем сердце.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА