Как живые, только каменные «Немного Фаберже» (6+) – так называется уникальная выставка камнерезной анималистики, открывшаяся в зале-сейфе Приморской краевой картинной галереи.

– Впервые мы воплотили в жизнь совместный проект с единственным в России, еще молодым, но очень интересным музеем истории камнерезного и ювелирного искусства из Екатеринбурга, – рассказывает Юрий Волкогонов, куратор выставки со стороны Приморской картинной галереи. – Уральские коллеги не просто пошли нам навстречу, они даже из постоянных экспозиций изъяли несколько экспонатов, чтобы показать их во Владивостоке. Более всего мы гордимся тем фактом, что на выставку в столицу ДФО екатеринбургский музей отдал семь фигурок животных работы дома Фаберже.

Семь – это немного. Оттого и «Немного Фаберже», разумеется. Но дело абсолютно не в том, чьей работы фигурка представлена на выставке. Мастера-камнерезы Урала славились своими изысканными, филигранными миниатюрами всегда и сегодня с гордостью хранят и развивают секреты своего ремесла.

– На выставке представлено более 20 фигурок животных, причем часть из них сделана в прошлом веке, а часть – творения современных мастеров, – говорит Юрий Волкогонов. – Познакомить приморцев с таким уникальным искусством, очень русским и в то же время понятным и европейцу, и азиату – цель нашей выставки.

Аметист, кварц, яшма, хризолит, чароит – почти все полудрагоценные камни Урала вдохновляли мастеров камнерезной миниатюры на создание работ изумительной красоты и виртуозности. При этом ценность камня никогда не была главной, куда важнее было то, удалось ли мастеру показать всю красоту материала, раскрыть его душу, создать, как говорил Микеланджело, шедевр, просто отсекая все лишнее…

– На выставке можно увидеть как работы, выполненные из цельного камня, так и созданные в мозаичной технике, когда миниатюра собирается из разных минералов, – рассказывает Юрий Волкогонов. – Хочется отметить, что мастера отдавали предпочтение работе с цельным камнем, иногда мы можем, чуть дав волю воображению, понять, как выглядела друза, из которой создано то или иное животное.

Часто уральские камнерезные миниатюры называют «русскими нэцке», хотя в такие глубинные смыслы, которые закладывали мастера-японцы в свои работы, уральские камнерезы не углублялись.

– Мода на камнерезную анималистику в России началась в эпоху модерна, когда знакомство со Страной восходящего солнца и изучение ее культуры принесло уникальные результаты – от копирования и подражания до создания и развития собственных оригинальных направлений, – говорит Мария Пупкова, главный хранитель музея истории камнерезного и ювелирного искусства из Екатеринбурга. – Художники не только заимствовали излюбленные мотивы японского искусства, но и творчески перерабатывали японское культурное наследие. Так, икебаны на русской почве превратились в изысканные камнерезные флористические композиции, а миниатюрные нэцке – в анималистическую пластику.

Большим знатоком японских нэцке был Карл Фаберже, именно его фирма одной из первых начала создавать небольшие статуэтки животных. По мере роста популярности разнообразных произведений из самоцветов фирма Фаберже с 1890-х годов стала изготавливать камнерезную продукцию и открыла собственную мастерскую скульптуры по камню. Мастера-камнерезы фирмы Фаберже в большинстве своем были выходцами с Урала, сыновьями потомственных горщиков и кустарей. Заведующим скульптурной камнерезной мастерской фирмы был Петр Кремлев – крестьянин Пермской губернии, окончивший Екатеринбургскую художественно-промышленную школу. Председателем совета школы был директор Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики Василий Мостовенко. Преподаватели приучали учеников как можно больше пользоваться живой натурой, что вносило «много свежести и жизненности» в процесс обучения. При школе жили филин, орел-беркут, прирученный журавль...

Традиционное уральское ремесло, отточенное в Санкт-Петербурге, позволяло камнерезам создавать изящные, неподражаемые изображения животных. В фигурках животных ценились прежде всего великолепный материал – цветные камни высокого качества – и превосходная работа. Представленный на выставке во Владивостоке сердоликовый петушок с золотыми лапками имеет клеймо со знаком Петербургского пробирного управления и главного ювелира фирмы Хенрика Вигстрема.

Но еще задолго до появления моды на анималистическую скульптуру из цветного камня в конце XIX – начале ХХ века на Урале вырезали каменные фигурки животных. Печати с ручками в виде животных или отдельные самоцветные фигурки резали как на Екатеринбургской гранильной фабрике, так и мастера-кустари.

Уральские камнерезы Татауровы вспоминали, как они делали «и зверьков, и животных маленьких… цыплят делали, когда они из яйца вылупляются… Гнездышки с птенчиками…». В собрании нашего музея хранятся работы мастеров Татауровых, и они удивительны! Очень точно подобран материал. Например, для насторожившейся лежащей собаки выбирается светлая с темными пятнами орская яшма, а для мощного бурого медведя – однотонная сургучная яшма.

И сегодня анималистическая тема не потеряла своей притягательности для художников-камнерезов и популярности у почитателей их таланта. Сейчас это направление – одно из ведущих в уральском камнерезном искусстве.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА