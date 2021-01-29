Лимоны везут даже из Эсватини В 2020 году вырос импорт имбиря, лимонов и чеснока в Приморье, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Так, согласно информации, поступившей с приморских фитосанитарных контрольных постов, в 2020 году из КНР было завезено более 4 тыс. тонн чеснока, что на 290,1 тонны больше, чем в 2019 году.

Из КНР и Вьетнама поступило 1,4 тыс. тонн имбиря (в 2019 году – 389,2 тонны). При этом годом ранее имбирь из Вьетнама не импортировался.

В ушедшем году из девяти стран импортировано 3,9 тыс. тонн лимонов. В 2020 году начались поставки лимонов из Мьянмы (52,5 тонны). По сравнению с 2019-м более чем в два раза вырос импорт этого вида продукции из ЮАР (1,6 тыс. тонн и 785,9 тонны соответственно) и Эсватини (53,2 тонны и 24,5 тонны соответственно), в 3,9 раза увеличился ввоз лимонов из Турции: в 2020 году импортировано 40,8 тонны этих цитрусовых (в 2019-м – 10,5 тонны). В прошлом году также значительно выросли объемы поставок этого вида продукции из Египта и Новой Зеландии.

Отдел экономики «В»

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