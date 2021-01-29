В Приморье вдвое увеличился спрос на ипотеку в новостройках В ноябре 2020 года жители региона оформили 458 займов на жилье, в ноябре позапрошлого года – 221. Объем выдачи заметно вырос и составил порядка 1,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

О возросшем спросе на ипотеку именно в строящихся домах говорит и доля таких договоров в общей структуре жилищных кредитов: 24 % в ноябре 2020 года против 18 % в ноябре 2019-го.

«В течение последнего года на фоне реализации льготных госпрограмм средняя ставка по таким кредитам снизилась с 8,8 % до 4,5 %, что в совокупности с развитием механизма проектного финансирования ощутимо повлияло на динамику этого сегмента рынка», – отметил представитель экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Федор Кулешов.

Напомним, что Приморье обеспечивает основной рост проектного финансирования долевого жилищного строительства на Дальнем Востоке. К 1 декабря дольщики открыли в регионе более 2,9 тыс. счетов эскроу, на них сосредоточено 10,4 млрд рублей.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА