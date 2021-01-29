Железнодорожники обновили подвижной состав и построили пешеходный мост Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной сети в границах ДВЖД в 2020 году превысили 111 млрд рублей. Это более чем на 80 % превышает объем вложений в 2019 году, когда в развитие дороги было инвестировано более 60 млрд рублей, сообщили в пресс-службе организации.

На инвестиционные средства был реализован целый ряд ключевых проектов. Так, проведена модернизация важных станций по направлению к тихоокеанским портам Дальнего Востока – Волочаевки-2 и Смоляниново. Благодаря удлинению приемоотправочных путей станции начали обрабатывать грузовые поезда массой до 7100 тонн, повысив пропускную способность на этих участках железной дороги.

Кроме того, проведено значительное обновление подвижного состава. На Дальневосточную магистраль поступило 219 единиц новых локомотивов, включая инновационные тепловозы 3ТЭ25К2М, способные тянуть составы массой до 7100 тонн в сложных климатических условиях БАМа. Их эксплуатация началась на участке Волочаевка-2 – Ванино, что уже дало существенный прирост в массе перевозимых составов, среднесуточном пробеге и скорости поездов.

Кроме того, в прошедшем году завершилось строительство пешеходного моста на станции Находка.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»