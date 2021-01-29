Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России, с которыми ознакомились «Известия».

– Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, – сказали «Известиям» в «Дом.РФ».

Мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье», отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. В том числе планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, указал он.

По его словам, цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за его доходностью.

Интеграция платформы с системами ФНС России позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из серой зоны, что приведет к росту налоговых поступлений, подчеркнул Никита Стасишин.

Из тьмы на свет

Примерно 80–90 % рынка арендного жилья в стране сегодня находится в тени, что означает не только упущенные налоговые сборы, но и наличие потенциальных источников криминогенных ситуаций, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В квартирах, которые сдаются нелегально, могут проживать незаконные мигранты, занимающиеся преступной деятельностью, сказал он.

Экспертное сообщество уже неоднократно обсуждало необходимость такого законопроекта, а также то, что именно в него включить, отметила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

– В законопроект могут включить типовой договор найма (для защиты прав потребителя), создание реестра наймодателей (цифровая информационная система) и агрегатора – компанию, которой собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями. Агрегатор будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату и проверку нанимателя, – сказала эксперт.

Добросовестные арендодатели сами будут передавать данные о себе, полагает Ирина Булгакова. Реестр наймодателей будет передаваться налоговым органам, добавила она. При этом будет логично ввести административное наказание за неподачу информации и за неуплату налогов, считает эксперт.

Также, вероятно, в законопроекте появится механизм выявления собственников жилья, которые не подают информацию и не платят налоги, отметила Ирина Булгакова. Например, можно проверять собственников нескольких квартир: живут ли они в них, зарегистрирован ли в них кто-то временно, добавила она.

Для выявления владельцев нескольких квартир налоговая служба может воспользоваться сведениями Росреестра, отметил Андрей Колочинский. Также можно использовать данные миграционного учета – о временно зарегистрированных иностранных гражданах, которые, вероятно, снимают жилье, добавил он.

– Интересен опыт Сингапура, когда при выстраивании эффективной системы налогообложения потенциальных арендодателей не стали усложнять ее администрированием и созданием агрегаторов, а установили вмененный арендный доход на вторую и последующие квартиры, находящиеся в собственности, – указал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Аренда жилья в России регулируется главой 35 ГК о найме жилых помещений, некоторыми статьями Жилищного кодекса, а также Налоговым кодексом, напомнил Андрей Колочинский. Согласно последнему налог на доходы от аренды имущества физических лиц составляет 13 %.

Новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья – цена может увеличиться больше чем на ставку применяемого налога, считает Ильдар Хусаинов. По прогнозу Андрея Колочинского, цены вырастут соразмерно налогу – в пределах 13 %.

– Учитывая, что поправки имеют колоссальное воздействие на рынок арендного жилья, для начала было бы правильно запустить пилотные проекты в нескольких регионах, – отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По его мнению, стоит связать инициативу с запущенным институтом самозанятых, а также ввести более жесткое правовое регулирование риелторской деятельности, например, через лицензирование.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА