Малоимущим пенсионерам направят единовременную выплату Планируется, что в марте приморским пенсионерам с низким материальным обеспечением начнут доставлять единовременную выплату в 6 тысяч рублей. На новую меру социальной поддержки предусмотрели 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Эта выплата из средств краевого бюджета появилась в прошлом году и предусмотрена для сокращения уровня бедности в Приморском крае. Она предоставляется гражданам, материальное обеспечение которых ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, рассчитанной за предыдущий год. По предварительным расчетам, это 11178 рублей.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, в списке потенциальных получателей значится около 74 тысяч человек. Для получателей региональной доплаты к пенсии эта мера социальной поддержки предоставляется беззаявительно.

«Практически все граждане, которым она положена, – получатели региональной доплаты к пенсии, поэтому никакой дополнительной информации для оформления новой выплаты от них не потребуется», – напоминает министр Светлана Красицкая.

От остальных граждан, которые по закону могут получить новую выплату, потребуется личное обращение с заявлением в МФЦ. Также можно воспользоваться Социальным порталом Приморского края.

Для получения консультации можно обратиться на бесплатную горячую линию центра соцподдержки Приморья: 8-800-30-22-145.

Отдел новостей «В»