Пандемия вновь упразднила ЕГЭ по базовой математике На организацию сдачи государственной итоговой аттестации нынешними выпускниками вновь повлияла пандемия. Так, совместно Минпросвещения и Роспотребнадзором принято решение об отмене досрочного периода сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Есть и другие изменения в порядке проведения экзаменов и для 11-х, и для 9-х классов.

Так, выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

ЕГЭ предстоит сдавать лишь тем 11-классникам, которые собираются поступать в вузы. Причем обязательный экзамен остается один – русский язык. Экзамен по базовой математике вновь отменяется.

ГВЭ для 11-х классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля. В этот же период будут проходить испытания и выпускники прошлых лет.

Для 11-классников, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля. Напоминаем: в связи с обновленной информацией Минпросвещения ранее опубликованное в СМИ расписание ЕГЭ считается недействительным.

Сроки сдачи экзаменов будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же как и участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Изменились также сроки написания итогового сочинения, без которого 11-классников не допустят до сдачи ЕГЭ. В этом году ребята будут писать его в апреле. Напомним, что в прошлые годы выпускники писали сочинение в начале декабря, и в случае неудачи у них оставались еще две попытки переписать работу. Также на апрель перенесены и сроки написания итогового изложения для учащихся 9-х классов.

Изменилось количество экзаменов и у 9-классников. В частности, они не будут сдавать на ОГЭ предметы по выбору. Вместо этого будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Причем результаты не повлияют на получение аттестата и допуска к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты будут объявлены позже.

ОГЭ по русскому языку и математике проведут с 24 по 28 мая, резервные сроки проведения основного периода экзаменов придутся на начало июня 2021 года. 9-классники, не сдавшие русский язык или (и) математику в основной период, будут пересдавать экзамены в сентябре. И здесь тоже есть изменения: в прежние годы у двоечников были две дополнительные попытки пройти переэкзаменовку – на осень оставляли тех, кто не смог исправить оценку в июле.

И, похоже, на этих изменениях, продиктованных пандемией, корректировка итоговой аттестации школьников не закончится. Как сообщают «Известия», Госдума в данный момент готовит законодательную базу для отмены ОГЭ. Не исключено, что в перспективе будет отменен и ЕГЭ. Поскольку, как отметил заместитель председателя думского комитета по образованию Максим Зайцев, оба экзамена оценивают не реальные знания учеников, а приобретенные во время подготовки к тестированию навыки.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото с сайта vlc.ru