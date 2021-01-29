Приморских хлебопеков поддержат субсидиями Чтобы не допустить в этом году роста отпускных цен на социальные сорта хлеба из-за увеличения стоимости муки и других составляющих, по словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, в краевом бюджете предусмотрена субсидия хлебопекам в сумме 78,5 миллиона рублей.

«Дополнительно для стабилизации цен на хлебобулочные изделия региону из федерального бюджета направлено еще около 20 миллионов рублей», – прокомментировал он.

По информации краевого минсельхоза, за 11 месяцев 2020 года в Приморье произведено более 50 тысяч тонн хлебобулочных изделий. За тонну реализованного хлеба со сроком хранения не более пяти дней хлебопекам предусмотрена субсидия в размере 2 тысяч рублей. Для ее получения нужно обратиться в краевое министерство сельского хозяйства по телефону 8 (423) 241-07-10.

Как отметили в региональном правительстве, комплекс мер по снижению цен на продовольствие разработан правительством РФ по поручению президента Владимира Путина. Ранее глава государства указал на необходимость своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.

Отдел новостей «В»