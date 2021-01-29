Профессия, которая всегда актуальна «Выбери свое будущее в лучших командах края» – с таким слоганом в Приморье стартует запуск первого в 2021 году набора на программу «Кадры для бизнеса. Рестораны».

Как сообщили в пресс-службе края, за три месяца участники пройдут бесплатный экспресс-курс, получат новую профессию повара и гарантированную работу в одном из лучших ресторанов Владивостока. Обучение стартует 24 февраля. Подать заявку можно уже сейчас на сайте povarpk.ru.

В этом году у проекта стало больше ресторанов-партнеров. К тройке основных партнеров «Супра», Zuma и Tokyo присоединились ресторан «Пятый океан», Syndicate – Port Cafe и Tiger de Cristal. Именно в этих заведениях будут работать выпускники проекта уже этой весной.

«Мы запускаем второй поток целевой подготовки кадров для ресторанов Приморья. Сфера общественного питания, гастрономии и гостеприимства для качественного сервиса нуждается в квалифицированных кадрах. Итоги первого потока показали востребованность данного направления, поскольку 100 % выпускников трудоустроены и работают в ресторанах города. Выпуск в прошлом году был пилотным, мы подвели первые итоги программы и поняли, что практики в проекте должно быть еще больше. Мы пригласили на проект тьютора, который совместно с бизнесом улучшил программу», – рассказал заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.

Образовательная программа «Кадры для бизнеса» уникальна тем, что учебный план разработан совместно с рестораторами и учитывает современные технологии приготовления и сервировки блюд, а также имеет отдельный блок по дальневосточной кухне – актуальному направлению в Приморье. В короткие сроки – за 12 недель – студенты курса получат знания по азам кулинарии и уже с первых недель начнут практиковаться на кухнях ресторанов. Обучение будет проходить с 24 февраля по 24 мая на базе колледжа ВГУЭС, поэтому к летнему туристическому сезону выпускники уже станут частью команд ресторанов-партнеров.

Для жителей края обучение по программе бесплатное. Оно реализуется в рамках целевого набора, и после выпуска участник проекта должен как минимум год проработать в ресторане – партнере проекта. Руководители и основатели известных ресторанов города не только трудоустроят выпускников этого учебного проекта, но и будут сами вести как практическую, так и теоретическую часть.

«Повар – это уникальная и творческая профессия, которая никогда не потеряет своей актуальности и востребованности. И очень важно, чтобы, начиная свой путь в профессии, молодые люди имели возможность перенимать опыт и знания у именитых шеф-поваров, а в дальнейшем – прийти на кухни ресторанов – лидеров рынка. Этот проект и для будущих поваров, и для нас, рестораторов, прекрасная возможность найти друг друга», – сказал генеральный директор ресторана Эдуард Рябкин.

Блок «Дальневосточной кухни» в программе курирует руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Программой обучения предусмотрено много практических занятий, на которых студенты готовят блюда из дальневосточных продуктов. Обеспечивают проект свежими продуктами приморские компании.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено центром «Мой бизнес»/www.primorsky.ru