Фонящие объекты задержали на таможне Таможенники в морском пункте пропуска Владивосток выявили 41 тонну огнеупорных цементирующих смесей и блоков для изоляции стен бассейна с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

Товар прибыл из Китая на судне в двух контейнерах. Их радиационный фон был превышен более чем в 25 раз, сообщил «В» пресс-секретарь Владивостокской таможни.

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Максима Шестернина, уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 мкЗв/ч, что более чем в 26 раз превышает естественный фон.

Радиационный груз владивостокские таможенники передали на оценку санитарно-карантинному пункту регионального Роспотребнадзора. После проведенной экспертизы было принято решение о запрете ввоза товара. Огнеупорный материал, не соответствующий радиационным требованиям, подлежит обратному вывозу.

Всего в 2020 году Владивостокская таможня выявила 23 факта перемещения радиационно опасных объектов. Из них пресечено 17 попыток ввоза в страну фонящих объектов, среди которых автомобили б/у, детали машин, вертолет, экскаваторы, 54 тонны абразивных материалов и др.

На экспортном направлении в ушедшем году также были зафиксированы четыре факта задержания груза, имеющего радиоактивное загрязнение. Кроме того, выявлено два случая перемещения товаров с повышенной радиоактивностью гражданами в авиационном и морском пункте пропуска: компас и морской дальномер. Также в 2020 году в регионе деятельности Владивостокской таможни при перемещении через таможенную границу выявлены 24 физических лица, прошедших лечение и диагностику радиоактивными фармацевтическими препаратами. Из них восемь человек имели уровень излучения выше 1 мкЗв/ч.

Во всех случаях были выполнены меры по радиационной безопасности.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы Владивостокской таможни