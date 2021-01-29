Во Владивостоке полицейские почтили память коллег, погибших на Северном Кавказе При исполнении служебного долга 19 лет назад погибли заместитель начальника УВД Приморского края полковник милиции Юрий Орленко и старший лейтенант милиции Максим Елисеев.

В 2002 году Юрий Орленко руководил временной оперативной группировкой МВД России в Чеченской Республике. Вместе с ним на оперативные задания выезжал Максим Елисеев. Их жизни были прерваны катастрофой вертолета «Ми-8».

Юрий Орленко девять раз отправлялся в командировки в Чеченскую Республику, дважды возглавлял сводный отряд милиции при временном управлении МВД республики. За безупречную службу отмечен четырьмя государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

В 2002 году морскому спасательному буксиру в честь погибшего милиционера присвоено имя «Юрий Орленко». В Управлении МВД России по Приморскому краю ежегодно проходят соревнования снайперов, посвященные памяти полковника Орленко. А в 2017 году его именем названа добровольная народная дружина.

Максим Елисеев пришел на службу в органы внутренних дел 23-летним юношей. Он неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. За заслуги перед Отечеством и безупречное выполнение служебного долга Указом Президента Российской Федерации старший лейтенант милиции Максим Елисеев посмертно награжден орденом Мужества. Его имя занесено в Книгу памяти УМВД России по Приморскому краю.

В 2009 году на территории владивостокской школы № 27 состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Приморского края старшего лейтенанта милиции Максима Витальевича Елисеева.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, сослуживцы, близкие, сотрудники Росгвардии и ветераны органов внутренних дел почтили память Юрия Орленко и Максима Елисеева минутой молчания и возложили цветы к их обелискам.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК