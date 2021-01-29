Агрессивного иностранца отправили в колонию Находкинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что в сентябре 2019 года в Японском море патруль регионального Пограничного управления ФСБ России обнаружил рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого вел незаконную добычу кальмара. Российские пограничники высадились на судно-нарушитель для досмотра и доставки его в порт Находка.

При этом 18 иностранных моряков воспрепятствовали законным действиям пограничной службы – вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно.

При этом трое из фигурантов, находясь в различных местах плавсредства, стали избивать военнослужащих палками.

Обвинительное заключение по делу утверждал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении двоих нападавших ранее Находкинский городской суд вынес обвинительные приговоры.

Отдел новостей «В»