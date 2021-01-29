В ДТП с четырьмя автомобилями пострадал водитель троллейбуса Госавтоинспекция проводит проверку по факту автоаварии с участием троллейбуса во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в минувшую среду, 27 января, районе дома № 76 на улице Русской. Прибывшими на место происшествия сотрудниками дорожно-патрульной службы было установлено, что 56-летний водитель троллейбуса, двигаясь со стороны улицы Раевской в направлении проспекта 100 лет Владивостоку, не справился с управлением и совершил столкновение с четырьмя автомашинами: Toyota Funcargo, Toyota Aqua, Nissan Leaf, BMW X3.

В результате ДТП пострадал один человек – водитель троллейбуса. Мужчина получил ушиб грудной клетки и был направлен на амбулаторное лечение. Стаж его вождения – 8 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в текущем году не привлекался.

Остальные участники дорожного движения не пострадали. Пассажиров в троллейбусе не было.

По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Отдел новостей «В»