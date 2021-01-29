Конфликт на дороге завершился поджогом авто Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали двух поджигателей автомобилей, сообщили в пресс-службе полиции города.

В полицию города поступило заявление местного жителя, который сообщил о возгорании своей машины, которая находилась на охраняемой стоянке на улице Луговой. Автомобиль Toyota Land Сruiser 200 выгорел полностью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре территории рядом со сгоревшим авто полицейские обнаружили 5-литровую канистру с остатками бензина. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 2,5 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к преступлению задержали 30-летнего жителя Владивостока. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил поджог на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему.

Второй инцидент произошел на улице Черняховского. Женщина позвонила в полицию и сообщила о том, что горит автомобиль ее знакомой марки Suzuki X4. В данном случае гражданам удалось самостоятельно потушить огонь и спасти автомобиль. В результате пожара оказались повреждены бампер и капот. Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на доме. Вскоре полицейские задержали 46-летнего мужчину, который пояснил, что совершил поджог из-за конфликта на дороге, который ранее у него произошел с владелицей автомобиля.

В обоих случаях в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция Владивостока остерегает граждан от необдуманных поступков, которые могут привести к уголовной ответственности. Как показывает практика, поджоги автомобилей происходят в состоянии аффекта, на почве ревности, по долговым вопросам, а также из-за личной неприязни.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку