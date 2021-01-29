В приморских селах устанавливают поклонные кресты Проект «Поклонный крест» реализует Даубихинское городское казачье общество Арсеньевского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Некоммерческая организация в 2020 году выиграла краевой грант на реализацию своей инициативы.

Речь идет о создании так называемых поклонных крестов – монументальных сооружений, которые традиционно делают из камня или дерева и устанавливают на земле, вне храма. И каждый желающий может подойти к ним и помолиться.

Деревянные восьмиконечные кресты должны появиться в 12 селах Анучинского округа и Яковлевского района, а также в Арсеньеве. Воспитанники приходских воскресных школ и кадеты казачьих классов подготовят информацию о павших в боях Великой Отечественной войны земляках, чьи имена с разрешения родственников позже разместят на специальных табличках на поклонных крестах. Таким образом, проект увековечит память о приморцах, защищавших страну от врага.

За прошедший год уже установлено восемь крестов. В течение 2021 года планируется изготовить и установить оставшиеся.

Отдел новостей «В»