В 5-й армии смена боевых командармов В минувшую среду в Уссурийске состоялась торжественная церемония вручения штандарта командующему 5-й (Приморской) общевойсковой Краснознаменной армией генерал-майору Алексею Подивилову.

Штандарт новому командарму вручил заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он пожелал новому руководителю успехов в выполнении задач по укреплению обороноспособности нашего государства, достижении высоких показателей по всем направлениям служебной деятельности. Кроме того, Михаил Носулев выразил уверенность в том, что заложенные ранее традиции одного из старейших войсковых объединений страны будут сохранены и приумножены.

До генерал-майора Алексея Подивилова эту должность занимал боевой генерал-лейтенант Олег Цеков, который убыл в Москву для дальнейшего прохождения службы. Он один из немногих генералов, кто имеет три «солдатские» медали: две «За отвагу» и одна «За боевые заслуги».

Соединения и воинские части 5-й армии входят в состав Восточного военного округа и дислоцированы на территории Приморского и южной части Хабаровского краев, штаб армии находится в Уссурийске. В ее состав входят мотострелковые дивизия и бригады, ракетная (тактическая), артиллерийская, зенитно-ракетная бригады, отдельные части радиационной, химической и биологической защиты, инженерно-саперных, специального назначения, снабжения и обеспечения войск.

Справка «В»

Алексей Владимирович Подивилов родился в 1972 году в городе Копейске на Южном Урале. Окончил Челябинское высшее военное танковое командное училище. Прошел путь от командира взвода до командира бригады. Окончил Общевойсковую академию и Военную академию Генерального штаба. Три последних года являлся начальником штаба – заместителем командующего 41-й (Сибирской) общевойсковой армией. Имеет боевой опыт, кавалер ордена Мужества.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ