Гироскутер, лыжи и искусственная ель АО «ФПК» (входит в структуру ОАО «РЖД») помогло вернуть пассажирам более 22 тыс. вещей, оставленных в поездах дальнего следования в 2020 году, сообщили в пресс-службе организации.

К примеру, в декабре в поездах находили предметы, характерные для зимнего сезона: детские санки, лыжи, коньки и хоккейную клюшку. Обнаруживались и тематические находки, связанные с новогодними праздниками, в частности, елочная гирлянда, искусственная ель, сладкие подарки, косметические наборы, упаковочная бумага и др. В конце февраля пассажиры достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки. В летний период работники поездных бригад находили тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД». Сервис начал действовать с марта 2019 года. С момента его запуска пассажирам вернулись почти 40 тыс. оставленных в поездах предметов.

Отдел новостей «В»