Округов станет больше, депутатов от партий – меньше Парламентарии уверены, что маленькие округа сделают их работу более эффективной.

Состав Законодательного собрания Приморского края теперь будет формироваться по новым правилам. В следующий созыв войдут 30 депутатов-одномандатников, победивших на своих избирательных округах, и 10 депутатов, избранных по партийным спискам. Напомним, что прежнее соотношение составляло 20 к 20. Задача изменений – привлечь к политической деятельности новых и эффективных лидеров. А также усилить связь депутатов с территориями. Региональные власти последние два года говорили о необходимости выстраивать более тесную работу депутатов с их избирателями.

Как отметил депутат ЗС ПК Александр Щербаков, увеличение в составе ЗС ПК депутатов, избранных по одномандатным округам, будет мотивировать региональные отделения политических партий на более качественную и ответственную избирательную кампанию. В указанных обстоятельствах от эффективности участия каждого зависят общий результат и итоговое представительство в ЗС ПК.

Поддержал коллегу и депутат Игорь Чемерис:

– Есть такая хорошая советская песня «Нам рано жить воспоминаниями». Давайте жить сегодняшним днем и будущим. В этой связи я бы вообще говорил о том, что все округа надо сделать одномандатными. Потому что ответственность одномандатника и знание избирателей персонально своего депутата повышают степень взаимного уважения друг к другу.

В 30 одномандатных округах на равных условиях могут участвовать представители всех партий и самовыдвиженцы.

По мнению же политологов, сейчас складывается весьма интересная ситуация, за которой стоит понаблюдать.

– Принятое решение о сокращении списочного состава депутатов в пользу одномандатников отражает те тренды, которые сложились даже не вчера, – поясняет политолог Андрей Кудисов. – В первую очередь это логичное следствие того, что падает доверие граждан к политическим партиям, которые не в полной мере отражают их запросы. Кроме того, в нашей стране степень персонификации власти очень высока – мы привыкли к тому, что у каждой должности есть имя, отчество, фамилия. Традиционно из тех, кто баллотируется по одномандатным округам, побеждают, как правило, те, кто пользуется реальным заслуженным авторитетом, завоеванным либо благодаря гражданской позиции, либо многолетним успешным трудом (и не всегда на политическом поприще). Поскольку в этом случае люди знают, за кого голосуют.

И, наконец, благодаря тому, что округа станут более компактными, у избирателей появится больше возможностей для взаимодействия со своим депутатом. И больше возможностей контролировать его деятельность. Разумеется, определенные риски есть даже у партии власти. Разве что на вновь появившиеся округа придут кандидаты от «Единой России» – яркие лидеры, пользующиеся авторитетом у избирателей. Но от этого ситуация становится только интереснее.

Анжелина ШИЛАН