Непогода не повлияла на расписание городской электрички Ледяной дождь и снегопад крайне обострили ситуацию на дорогах краевого центра. В эти дни движение по городским магистралям затруднено, а в часы пик вообще парализовано.

Водителей призывают не пользоваться личным транспортом и пересесть на общественный, однако и автобусы, и троллейбусы также стоят в пробках, а пассажиры мерзнут на остановках.

Но во Владивостоке действует и альтернативный общественный транспорт, на работу которого снегопады и гололед не повлияли. ОАО «Экспресс Приморья» напоминает жителям Владивостока, что в часы пик добраться на работу и домой можно внутригородскими электричками.

Расписание:

– Мыс Чуркин (отпр. 07.16) – Луговая (07.25) – Военное шоссе (07.34) – Владивосток (приб. 07.44);

– Луговая (отпр. 08.06) – Военное шоссе (08.15) – Владивосток (приб. 08.28);

– Владивосток (отпр. 18.21) – Военное шоссе – Луговая – Мыс Чуркин (приб. 18.53).

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»