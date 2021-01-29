В Первомайском районе прошли проверки соблюдения масочного режима Административные комиссии Владивостока продолжают мониторинг торговых центров, супермаркетов, городских рынков и других мест массового скопления людей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима.

Эта работа проводится в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе мэрии.

Накануне, 28 января, административная комиссия Первомайского района проверила, как соблюдают меры профилактики COVID-19 организации, расположенные в торговом центре «Зеленый остров».

В ходе рейда специалисты выясняли, есть ли в наличии у таких организаций дезинфицирующие средства для посетителей (они должны быть размещены в доступных местах), нанесена ли специальная разметка, обеспечивающая социальную дистанцию, как ведутся журналы термометрии и санитарной обработки помещений. Также представителям бизнеса еще раз напомнили о необходимости соблюдения масочного режима – сотрудники организаций должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также контролировать выполнение этого требования среди посетителей.

«Нарушения были выявлены в трех торговых точках. Специалистами составлены соответствующие акты. Всего в торговом центре проверено 30 организаций», – уточнили в административно-территориальном управлении Первомайского района.

Напомним, что во Владивостоке продолжает действовать режим повышенной готовности. Он введен из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Для снижения рисков заражения каждый обязан носить маски в магазинах, торговых центрах, на рынках, в общественном транспорте и других местах, где находится много людей.

Отдел новостей «В»

Фото АТУ Первомайского района/ www.vlc.ru