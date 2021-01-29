Горожане жалуются на вывихи и ушибы В травматологические пункты Владивостока днем 26 января и ночью 27 января обратились 158 человек с жалобами на травмы, среди которых 65 горожан – с травмами, полученными на улице, сообщили в пресс-службе края.

В региональном министерстве здравоохранения добавили, что основные жалобы на вывихи и ушибы конечностей, удары головой при падении. Один пострадавший обратился в связи с ушибом головы от падения сосульки. В травматологическое отделение «тысячекоечной» больницы госпитализирован один человек после падения на гололеде. Остальные пациенты с травмами легкой и средней степени тяжести получили квалифицированную медицинскую помощь и были отправлены на амбулаторное лечение.

Стоит напомнить, что при получении травмы на улице гражданам рекомендуется обратиться в травмпункт для получения медицинской помощи, даже если травма не выглядит опасной. В случае тяжелой травмы и отсутствия возможности самостоятельно добраться до травмпункта следует вызвать скорую помощь.

Травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по адресам:

– ул. Уткинская, 7, тел. 8 (423) 240-03-86;

– ул. Калинина, 78, тел. 8 (423) 227-87-74;

– ул. Давыдова, 3, тел. 8 (423) 231-90-15.

Также в случае травмы круглосуточно можно обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 по адресу: ул. Русская, 57 («тысячекоечная»). Телефоны отделения: 8 (423) 232-63-46, 232-48-91, 232-56-62, 232-63-35, 232-91-30.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/ www.primorsky.ru