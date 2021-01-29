Краевые власти предлагают увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска Заместитель председателя регионального правительства Константин Шестаков принял участие в заседании Российско-Китайской рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и экономических зон, которое состоялось в режиме видео-конференц-связи.

Он предложил китайской стороне увеличить пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска, расположенных на российско-китайской границе в Приморье, до паспортных значений, сообщили в пресс-службе края.

КНР является основным торговым партнером Приморья, в 2020 году доля внешнеторгового оборота региона с этой страной составила 54,7 %.

При этом торговое сотрудничество с соседними регионами КНР усложнились из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. В связи с этим пассажирские трансграничные перевозки были в 2020 году приостановлены, а грузовые – значительно снижены.

«Например, в настоящее время через пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка» почти все транспортные средства выезжают из России порожними, а возвращаются с грузом. Таким образом, экспорт практически не осуществляется, а пункты пропуска работают только на ввоз товаров из КНР в Россию. При этом даже импортные грузовые направления указанных пунктов пропуска работают на 20 % от своих возможностей», – уточнил Константин Шестаков.

В связи с этим правительство Приморья считает необходимым продолжить работу по увеличению пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.

Справка «В»

Пропускная способность пункта пропуска «Пограничный» составляет до 100 транспортных средств в сутки, пункта «Полтавка» – до 110 транспортных средств в сутки. В настоящее время через указанные пункты пропуска проходит в среднем 40 и 25 единиц транспорта соответственно в обоих направлениях.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/ www.primorsky.ru