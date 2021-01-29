Более 50 миллионов выделено Приморью на бесплатные лекарства для больных с COVID-19 На покупку лекарственных препаратов для выдачи амбулаторным пациентам, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции, регион получит 51 миллион рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В региональном минздраве уточнили, что бесплатные препараты предназначены пациентам, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Лекарственные препараты выдаются бесплатно по назначению лечащего врача при посещении больного на дому, в амбулаторном инфекционном центре или в инфекционном секторе поликлинического отделения больницы.

«Противовирусную, антибактериальную терапию назначает врач при осмотре и оценке симптоматики пациента. В первую очередь препараты выдаются пациентам, которые с пневмониями остаются для амбулаторного лечения. Это допустимо, если фиксируется до 30 % поражения легких, такая пневмония лечится в амбулаторных условиях», – подчеркнула министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Напомним, что в конце прошлого года на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов в Приморский край поступило 110 миллионов рублей из федерального бюджета и дополнительно из краевого бюджета выделялось 67 миллионов рублей. На эти средства были закуплены медикаменты и распределены между краевыми медорганизациями для лечения пациентов в ноябре, декабре и январе.

Отдел новостей «В»