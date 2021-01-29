Дорожным службам дали сутки Для ликвидации последствий снегопада муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» будет работать круглосуточно, заявили городские власти

После ледяного дождя и накануне очередного снегопада глава региона посетил предприятие «Содержание городских территорий» во Владивостоке. Олег Кожемяко дал сутки руководству города и представителям службы на то, чтобы организовать работу по уборке снега и наледи надлежащим образом. В противном случае последуют оргвыводы вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Как доложили губернатору, в уборке города с учетом вспомогательной было задействовано свыше 150 единиц техники: это тракторы со щетками, которые подметают и сгребают снег, комбинированные дорожные машины, сбрасывающие песко-соляную смесь и реагенты. Малая техника чистит тротуары и выполняет другой фронт работ.

По словам специалистов, с начала выпадения осадков работа ведется в круглосуточном режиме.

Олег Кожемяко подчеркнул, что руководство предприятия должно проанализировать, почему проводимых работ недостаточно для предотвращения транспортного коллапса, и исправить ситуацию.

«Технику мы вам предоставляем, деньги на это выделяют как федеральный, так и краевой бюджет – только за два года закуплено около 100 единиц. Такой помощи город никогда не получал. Видно, что она задействована, но неэффективно. Почему реагентов, которые должны быть использованы ночью, когда наступили минусовые температуры, было недостаточно или они не применялись вообще? Или они не те? Это абсолютно непонятно!» – заявил глава Приморья.

Губернатор дал сутки на то, чтобы выстроить работу предприятия и дорожных служб надлежащим образом. По словам руководителя края, в случае неисполнения поручения будут приниматься кадровые решения. Оценку эффективности принятых мер по устранению последствий циклона во Владивостоке дадут и надзорные органы.

«Не нужно мне говорить о нормативах по изготовлению реагентов! У нас люди ездят не по нормативам, а по дорогам, которые вы не подготовили, результата не добились! Я инициирую проверку прокуратуры в отношении концентрации, состава применяемых противогололедных материалов, они сделают свои выводы. Но это после, а сейчас вы должны добиться того, чтобы жители города увидели результат», – распорядился он.

Вчера на борьбу со снегопадом, как сообщает пресс-служба мэрии, вышли 163 машины спецтехники, а на уборку пешеходных зон направлены 165 дорожных рабочих.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА