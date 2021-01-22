Комедия с суицидом в финале Классическую «Чайку» в современном прочтении представили молодые актеры Владивостока

Вечером 17 января зал Приморского краевого театра кукол наполняли не только простые театралы, поклонники искусства Мельпомены, но и артисты театров Владивостока, преподаватели института искусств. Они пришли взглянуть на то, как молодые – еще студенты! – артисты вжились в одну из самых популярных и самых непростых пьес русской классики – «Чайку».

Спектакль «Чайка» (16+) поставил как режиссер (также взяв на себя обязанности сценографа, музыкального редактора) Михаил Белозеров, актер Камчатского театра драмы и комедии, выпускник театрального факультета Дальневосточного института искусств. Михаил – частый герой публикаций «В». Так уж вышло, что впервые он появился на страницах газеты еще малышом, когда речь шла о его семье, а много позже он рассказывал читателям о том, как живется актерам на далекой Камчатке.

В родной город Михаил прилетает постоянно и каждый раз стремится принять участие в том или ином творческом проекте. Он еще студентом начал сотрудничать с усадьбой «Вавилово» и неоднократно играл в спектаклях, которые там ставились, несколько раз выступил как режиссер мини-пьес, коротких одноактовок. Собственно, и «Чайка» возникла именно в «Вавилово» – два года назад. Сначала просто как идея – почему бы не поставить, а потом проект начал обрастать деталями, начался подбор актеров, появились творческие решения… В итоге летом прошлого года, после снятия ограничений, начались репетиции.

– Мы репетировали, если не получалось отправиться в «Вавилово», на открытом воздухе, недалеко от нынешнего «Кванториума», – с улыбкой вспоминает Михаил Белозеров. И осенью состоялась премьера, впрочем, сам Михаил считает, что это была скорее проба пера.

– Но радовало, что после премьеры в «Вавилово» коллеги-артисты, в том числе уважаемый мною народный артист России Владимир Сергияков, стали говорить мне, что на этом «Чайку» нельзя бросать, нужно подумать о том, как показать еще и еще раз, – говорит Михаил Белозеров. – И вот в начале этой зимы мне позвонили актеры и сказали, что есть возможность показать спектакль на сцене театра кукол, и я согласился. Прилетел на короткие «зимние каникулы» (у нас в театре в середине января обычно 10 дней перерыва после новогоднего марафона) и принялся за работу. Пришлось частично набирать новых артистов, потому что из прошлого состава кто-то уехал, кто-то не может…

В спектакле заняты студенты института искусств Георгий Черкизишвили (Треплев), Мелисса Прокопенко (Заречная), Полина Захарова (Аркадина), Георгий Стороженко (Сорин), Анфиса Данилова (Машенька), Алексей Дефокси (Шамраев), Олеся Козычева (Полина), Данил Бородин (Дорн), Георгий Голенко (Медведенко), выпускник института Артем Роговой (Тригорин).

Сложно было найти актрису на роль Аркадиной, принято считать, что ее должна играть актриса опытная, актриса-мэтр. А у нас в проекте одна молодежь. Но все решилось само собой, Аркадину у нас играет Полина Захарова, студентка, которая призналась уже после утверждения ее на роль, что мечтала сыграть этого персонажа едва ли не с первого курса. И, несмотря на молодость, у нее отлично получается.

Молодой творческий коллектив решительно взялся за непростое дело переноса спектакля, ведь в первый раз «Чайку» играли на открытом воздухе, на природе, совсем в других условиях. А теперь постановку нужно было адаптировать к зрительному залу – во всех деталях от света и звука до совсем других декораций…

– И должен сказать, что коллектив театра кукол пошел нам навстречу и очень помог, – говорит Михаил Белозеров. – Мы изначально не пытались поразить публику эдаким размахом в смысле оформления, костюмы у нас из подбора, например. Да и вообще мы сразу решили, что не будем точно обозначать время действия. Ведь дело не в том, в конце XIX или начале XXI века проходит действие, а в том, какие чувства испытывают герои, о чем думают, что говорит нам Чехов.

Вообще, я сразу решил, что не стану высасывать из пальца некое «особое решение пьесы», не буду заставлять Аркадину ходить по проволоке под потолком, а Треплева бегать в женском белье… «Чайку» столько раз «переосмысливали», переиначивали, столько раз ставили самые разные режиссеры по всему миру, что нет никакого смысла стараться всех их переплюнуть и стремиться в первую очередь удивить публику каким-то эпатажем. Более всего меня интересовало, почему Чехов определил жанр «Чайки» именно так – комедия. Герой в финале сводит счеты с жизнью, и это комедия? Но раз Чехов так написал, значит, он что-то имел в виду… В пьесе есть специфический юмор: например, Машенька, которая нюхает табак и со слезами на глазах тут же говорит какие-то банальные, но якобы правильные вещи… Это смешно… Я не раз перечитывал «Чайку», думал, искал… В итоге у нас получился спектакль – комедия и драма пополам.

Первый акт – первые два действия – в большинстве своем комедия. Второй акт – третье действие – переломный момент в спектакле, переход от комедии к драме. И наконец третий акт – четвертое действие – чистая драма.

А самый главный вопрос, который Михаил как режиссер решил для себя еще до начала работы над пьесой, – о ком же спектакль?

– Это главный вопрос, принципиальный! Для одного режиссера «Чайка» – это про Аркадину, для другого – про Треплева, для третьего – это в первую очередь история Нины, – говорит Михаил Белозеров. – Я для себя решил, что наша «Чайка» – история про человека, про все человеческие ипостаси. Главный в нашем спектакле – человек. Все темы, которые поднимает Чехов, настолько важны, что выделить какую-то одну просто невозможно. Вот смотрите: отцы и дети, молодость и старость, любовь и ненависть, успех и падение, надежда и вера, умение нести свой крест. Эти темы будоражат умы режиссеров уже более ста лет.

Наш спектакль про побег от реальности и про то, как в итоге люди все равно с нею сталкиваются. Герои живут в своем выдуманном мире, жизни у них крохотные, а амбиции большие. И вот когда происходит столкновение амбиций с реальностью, случается трагедия.

Итак, на берегу озера, неподалеку от старинной усадьбы семьи Сориных, молодой, амбициозный драматург Костя Треплев ставит спектакль по пьесе собственного сочинения. Главную роль исполняет любовь всей его жизни – Нина Заречная. Главные зрители – его мать – известная актриса и ее новый протеже – перспективный писатель-романист.

Костя мечтает произвести на них сильнейшее впечатление, доказав всем и себе, что он чего-то стоит, но даже не догадывается, чем закончится его дебют и чему он даст начало… Вместе со зрителями режиссер и актеры «Чайки» проживают очень непростой кусок жизни, в которой есть место всему – и смеху, и слезам…

– Михаил, вам не страшно было браться за такой материал?

– Мне захотелось себя попробовать, понять, смогу ли прыгнуть выше головы. Хотелось попробовать ощутить власть над спектаклем, высказаться именно как режиссеру.

В итоге я постарался со своими актерами – а они все студенты института искусств – работать как режиссер-педагог, то есть попытаться и научить их чему-то, разбирая роль, углубляясь в суть. Здесь я просто должен сказать огромное спасибо своему мастеру – заслуженному артисту России Александру Ивановичу Запорожцу, который стал для меня в этом смысле образцом.

– Будет ли у проекта продолжение?

– Да, обязательно. Я считаю, что осенью наша «Чайка» еще только становилась спектаклем, а теперь у нее состоялся первый экзамен. Надеюсь, что в течение полугода периодически – хотя бы раз в месяц – будет идти на сцене или театра кукол, или института искусств.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА