Наладили поставку гастарбайтеров в РФ. Незаконно Пятерых жителей Приморья обвинили в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, двое жителей Уссурийска устроили незаконный въезд на территорию России иностранных граждан. Для этого сформировали преступную группу, куда вовлекли еще трех местных жителей.

Злоумышленники с сентября 2018 года по август 2019-го, имея контроль над девятью коммерческими организациями, не являющимися участниками внешнеэкономической деятельности, собирали необходимый пакет документов, дающих иностранцам право получения коммерческих и рабочих виз для въезда в Россию.

В результате на территорию нашей страны незаконно въехали свыше 1,1 тысячи граждан Китая с целью ведения трудовой деятельности.

Уголовное дело, расследование которого вели следователи регионального УФСБ России, будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Отдел новостей «В»