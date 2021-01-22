Наладили поставку гастарбайтеров в РФ. Незаконно

Пятерых жителей Приморья обвинили в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

22 янв. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4786 (6491) от 22 янв. 2021

По версии следствия, двое жителей Уссурийска устроили незаконный въезд на территорию России иностранных граждан. Для этого сформировали преступную группу, куда вовлекли еще трех местных жителей.

Злоумышленники с сентября 2018 года по август 2019-го, имея контроль над девятью коммерческими организациями, не являющимися участниками внешнеэкономической деятельности, собирали необходимый пакет документов, дающих иностранцам право получения коммерческих и рабочих виз для въезда в Россию.

В результате на территорию нашей страны незаконно въехали свыше 1,1 тысячи граждан Китая с целью ведения трудовой деятельности.

Уголовное дело, расследование которого вели следователи регионального УФСБ России, будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Отдел новостей «В» 