Не доверяйте телефон даже знакомым С банковской карты у жительницы Артема украли 114 тысяч рублей. Злоумышленником оказалась ее приятельница.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, подозреваемая была в гостях у потерпевшей. Попросила хозяйку квартиры воспользоваться ее телефоном. Увидела, что на телефон знакомой пришло СМС-оповещение о зачислении крупной суммы. Приятельница решила воспользоваться ситуацией и перевела денежные средства на свой банковский счет, которые позже потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры имущественной безопасности.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой ОМВД России по городу Артему