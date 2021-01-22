За что избили водителя фуры… Полиция ищет очевидцев происшествия на гострассе в Надеждинском районе.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, в минувший вторник, 19 января, днем на гострассе (в 200-250 м от развилки Раздольное – Хасан – Кипарисово-1) у обочины остановился грузовой автомобиль Scania. Тягач двигался из Уссурийска в направлении Владивостока.

По предварительной информации, позже к транспортному средству подъехал внедорожник серебристого цвета. Неизвестные граждане из внедорожника избили водителя Scania, мужчину 1965 года рождения, и скрылись.

Неподалеку от места происшествия располагаются автозаправочная станция и придорожное кафе быстрого питания.

Проезжавший мимо неравнодушный гражданин вызвал бригаду скорой помощи. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия, водителей, имеющих запись видеорегистратора, а также граждан, обладающих информацией об инциденте, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району: 8 (42334) 201-05.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК