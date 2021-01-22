Полгода за Миху Шесть месяцев исправительных работ назначено жителю Приморья за жестокое обращение с домашним питомцем.

Мировым судом города Находки рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

О том, что неизвестный выбросил щенка из окна 5-го этажа на улице Спортивной, в полицию сообщил 42-летний волонтер по защите животных. Было установлено, что 54-летний ранее несудимый приморец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вернулся вечером домой после посиделок с друзьями и увидел в квартире беспорядок, а также лежащий на полу порванный матрас. Как выяснилось, виновником произошедшего стал его 11-месячный питомец по кличке Миха, которого ранее владелец подобрал на улице. В порыве гнева он избил щенка и выбросил его из окна.

Волонтеры, ставшие очевидцами происшествия, забрали собаку и увезли в ветеринарную клинику. Пес получил тяжелые травмы, но благодаря экстренной помощи выжил.

В отношении бывшего владельца Михи было возбуждено уголовное дело. Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства из заработной платы.

Отдел новостей «В»