За оплату проезда потребовал шапку В Хабаровске задержан водитель маршрутного автобуса, который подозревается в грабеже подростка.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, инцидент произошел еще 12 января. По версии следствия, водитель рейсового автобуса отобрал у 14-летней пассажирки вязаную шапку, когда выяснилось, что у нее не хватило денег на оплату проезда. В это время в Хабаровске стояли сильные морозы, подростку пришлось идти домой без головного убора.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Отдел новостей «В»