Черным лесорубам предъявили многомиллионный счет В Приморье полицейские выявили 286 преступлений в сфере лесопользования в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России, по данным фактам возбуждены уголовные дела. Установлены личности 89 граждан, причастных к их совершению.

Во время оперативно-профи-лактического мероприятия «Лес» было проведено 1212 проверок объектов лесопромышленного комплекса, в том числе 1111 мест заготовки и пунктов приема древесины, а также транспорта, перевозящего лесоматериалы. Из незаконного оборота изъяты 53 единицы спецтехники, 31 бензопила. Наложено административных штрафов на сумму более 93,3 миллиона рублей. Выявлено 154 административных правонарушения.

Так, по результатам комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД Приморья на территории Дальнегорского и Тернейского районов, возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Злоумышленники незаконно вырубали липу, осину, ясень, березу, дуб, лиственницу в промышленных масштабах общим объемом около 3 тысяч кубических метров, в результате чего лесному фонду Российской Федерации причинен экологический ущерб на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. В настоящий момент устанавливается круг лиц, причастных к совершению этих преступлений, и ведется сбор доказательной базы в отношении фигурантов уголовного дела.

Полиция призывает приморцев проявлять гражданскую сознательность в вопросе сбережения лесных насаждений, обращать внимание на факты посягательства на окружающую среду, а также обстоятельства, указывающие на незаконные действия в сфере лесопользования, и сообщать об этом в правоохранительные органы.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК