В Приморье строят танкеры, которые будут работать на экологически чистом топливе Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству третьего танкера-продуктовоза типа MR, работающего на газомоторном топливе.

Как сообщили в пресс-службе АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», резка первых деталей корпуса будущего судна началась в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке.

Дедвейт танкера составит около 50 тыс. тонн, длина – более 180 метров, ширина – более 32 метров, осадка – 13 метров. Суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.

Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Силовые установки танкеров будут работать на экологически чистом газомоторном топливе, которое позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу.

На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 50 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, морские буровые платформы, атомные ледоколы и суда ледового класса, крупнотоннажные траспортные суда, включая танкеры-газовозы, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

На ССК «Звезда» уже введены в эксплуатацию блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и современной судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов.

Ввод в эксплуатацию второй очереди предприятия расширит возможности верфи и позволит строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА