Добытое в море сырье – на российский берег Большая часть рыбной продукции должна перерабатываться на территории нашей страны, заявил заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, полпред дал поручение Минсельхозу России, Росрыболовству и Россельхознадзору доложить о результатах реализации программы по выделению квот на добычу водных биоресурсов под инвестиционные проекты – так называемых квот под киль. А также проработать вопрос по увеличению объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями в ситуации ограничения экспорта рыбной продукции со стороны КНР.

«Рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65 % добычи водных биологических ресурсов страны приходятся на Дальний Восток. А если взять во внимание Арктику, которая тоже относится к ведению Минвостокразвития России, то это уже 82 %. Эффективной мерой поддержки отрасли стал механизм инвестиционных квот. В его рамках на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке», – отметил Юрий Трутнев.

Также Росрыболовству поручено доложить об имеющихся в портовых городах ДФО свободных холодильных мощностях, предоставить сведения о принимаемых мерах безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции и мероприятиях по восстановлению беспрепятственных поставок рыбной продукции в КНР.

По данным Минвостокразвития, в КНР поставляется порядка 70 % от общего объема экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября 2020 года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта. В конце декабря 2020 года в связи со вспышкой заболевания среди портовых рабочих китайского Даляня в КНР ужесточили карантинные меры и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. Если ранее по таможенным правилам Китая выявление следов коронавирусной инфекции на упаковке продукции приостанавливало экспорт на срок от одной до четырех недель, то в настоящее время на рейде порта Далянь уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО