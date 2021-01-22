Рыба: вывозим больше – получаем меньше Объем вывозимой за границу рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за январь – ноябрь 2020 года составил 2073,8 тыс. тонн, что на 145 тыс. тонн (7,5 %) больше аналогичного периода 2019 года, сообщили в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Любопытно, что, несмотря на возросший объем экспорта, в денежном выражении он подешевел и составил 4760,4 млн долларов США, что на 170 млн (3,4 %) меньше аналогичного периода прошлого года.

По-прежнему большая часть отправляемых за границу морепродуктов – это, по сути, сырье. В товарной структуре экспорта 87,2 % занимает мороженая рыба, 5,7 % – ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 0,3 % – рыба свежая или охлажденная, 5,1 % – филе рыбное и прочее мясо рыб. И только 1,4 % – готовая или консервированная рыбная продукция.

Многие представители рыбохозяйственной отрасли слабое наращивание производства глубокой переработки объясняют тем, что россияне не съедят столько рыбы, сколько вылавливают наши рыбаки. Одного минтая вылавливают более миллиона тонн. Спрос у жителей РФ на него весьма слабый, поэтому уловы в основном идут на экспорт. Причем в соседние страны Юго-Восточной Азии, где проживает порядка двух миллиардов человек. Они не только предпочитают морепродукты в своем ежедневном меню, но и имеют огромные производственные мощности по глубокой переработке сырья из моря с последующей поставкой продуктов в Европу, и в Россию в том числе.

Кстати, по данным Росрыболовства, объем зарубежных поставок рыбы в нашу страну за январь – ноябрь 2020 года составил 518,7 тыс. тонн. В его структуре 17,2 % приходится на готовую или консервированную рыбную продукция, 10,9 % – филе рыбное и прочее мясо рыб, 6,8 % – свежую рыбу, 4,1 % – сушеную или соленую. То есть беспристрастная статистика говорит совершенно об обратном: спрос россиян на переработанную рыбу отечественные производители не могут или не хотят удовлетворить. Несмотря на многолетние призывы федеральных властей к рыбохозяйственникам перерабатывать уловы, добытые в российских водах, на нашем же берегу. Это позволит не только обеспечивать население страны полезным продуктом и рабочими местами, а местные бюджеты – налоговыми отчислениями, но и усилить вклад отрасли в дело укрепления продовольственной безопасности страны.

Справедливости ради отметим, что в Росрыболовстве отмечают все же положительные тенденции: увеличение экспорта рыбной продукции из Российской Федерации в 2020 году произошло за счет готовой или консервированной рыбной продукции. Рост составил 11,1 тыс. тонн и достиг 29,9 тыс. тонн.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото из архива «В»