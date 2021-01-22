Владивосток оказался во власти «Метели» К Крещению Господня приурочила Приморская филармония чарующую литературно-музыкальную программу «Метель». Во Владивостоке это выступление в конце минувшей недели совпало еще и с непогодой в виде снегопада и штормового ветра.

Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова исполнил «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». Так это произведение в 1974 году назвал сам автор Георгий Свиридов. Оно было основано на музыке к фильму режиссера Владимира Басова.

Кинолента «Метель» 1964 года выпуска особого ажиотажа среди зрителей не вызвала, хотя и являлась точным повторением повести Александра Сергеевича, написанной им в 1830 году всего за один день. Поэтому Георгий Свиридов основательно переработал партитуру и через 10 лет выдал свое лучшее творение. «Музыкальные иллюстрации» во всем мире признаны шедевром и входят в репертуар ведущих филармонических оркестров.

Сюита состоит из нескольких частей, которые можно слушать по отдельности, однако наибольшее впечатление она производит при исполнении целиком. В нее включены вальс, романс, военный марш и пастораль, а также романтические пьесы «Тройка», «Весна и осень», «Венчание» и «Зимняя дорога». Именно эти направления были популярными в начале и середине XIX века. Причем в каждом случае в оркестре солируют разные музыкальные инструменты: струнные, клавишные, духовые и ударные, вплоть до бубна и литавр.

Приморская филармония уже 15 лет подряд в январе исполняет «Метель». В этом году текст повести читала актриса Екатерина Кучук.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Приморской филармонии