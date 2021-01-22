В какую спортивную школу во Владивостоке можно записать ребенка? Дзюдо и самбо, спортивная и художественная гимнастика, тяжелая атлетика, плавание и бокс и многие другие детские спортивные секции работают в краевой столице.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для каждого юного спортсмена можно найти занятие по душе – на выбор представлены секции по 40 различным видам спорта.

«Отдать ребенка сегодня можно в любую из 12 муниципальных спортивных школ. Это такие известные учреждения, как «Амазонка», «Русич», «Надежды ринга», «Старт», «Бастион» и многие другие. Виды спорта представлены разнопланово – от бокса до шахмат. У нас продолжается запись детей на текущий год, поэтому приглашаем всех юных спортсменов на занятия», – уточнили в городском управлении физической культуры и спорта.

На сегодняшний день муниципальные спортивные школы посещает около 10 тысяч детей. Ребята регулярно участвуют в соревнованиях – от городского до международного уровней, пополняя копилки своих наград медалями и кубками.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА